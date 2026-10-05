Riña en bar deja varios lesionados en Piedras Negras (video)

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    Riña en bar deja varios lesionados en Piedras Negras (video)
    Alrededor de 15 jóvenes, hombres y mujeres, participaron en el enfrentamiento en un establecimiento que se encuentra sobre la avenida Heroico Colegio Militar, en el sector Las Fuentes. CORTESÍA

Alrededor de 15 jóvenes, entre hombres y mujeres, participaron en una pelea que comenzó dentro del establecimiento y continuó en el estacionamiento y la vía pública

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una riña campal en la que participaron alrededor de 15 jóvenes, entre hombres y mujeres, dejó varios lesionados durante la madrugada del domingo en un bar, ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar, en el sector Las Fuentes, de Piedras Negras, Coahuila.

El enfrentamiento comenzó en el interior del establecimiento, donde una discusión entre varios asistentes escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea a golpes.

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La confrontación no terminó dentro del negocio. Los participantes salieron hacia el estacionamiento y posteriormente la pelea se extendió hasta la vía pública, donde continuaron las agresiones entre varios de los involucrados.

Parte de los hechos quedó registrada en una grabación que muestra la magnitud de la riña y la participación de numerosos jóvenes.

Como consecuencia de los golpes, al menos cuatro personas acudieron por sus propios medios a hospitales y clínicas particulares de Piedras Negras para recibir atención médica.

Entre las lesiones reportadas se encuentra una fractura de nariz, además de golpes en diferentes partes del cuerpo.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos. La presentación de denuncias por parte de los lesionados permitirá establecer responsabilidades y determinar la posible comisión de delitos derivados de la agresión.

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Este bar, que se localiza sobre Heroico Colegio Militar, en la colonia Las Fuentes, ya ha registra antecedentes recientes de incidentes violentos. En julio pasado, una riña en el interior del establecimiento provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal, inspectores y personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.

El nuevo episodio vuelve a colocar bajo atención los incidentes registrados en establecimientos nocturnos y la necesidad de mantener medidas de vigilancia y prevención para evitar que las confrontaciones escalen y terminen con personas lesionadas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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