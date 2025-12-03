Precio de la manzana está ‘muy castigado’ y la usan como ‘moneda de cambio’: Fruticultores de Arteaga

El sector frutícola nacional atraviesa un periodo difícil marcado por precios a la baja y una gran dificultad para desplazar la producción. Jaime Alejandro Garza Carrales, Presidente de Fruticultores de Arteaga, destacó que a pesar de la baja producción local, el mercado se mantuvo contraído por la sobreoferta, esto durante la comparecencia del secretario de desarrollo rural de Coahuila ante el congreso del estado.

"Este fue un año difícil. Sabes, que a pesar de que hubo baja producción, batallamos mucho para desplazar y comercializar la fruta", declaró Garza Carrales sobre la situación que ha golpeado a los productores, no solo de manzana.

El líder fruticultor señaló que el precio de la manzana se vio gravemente afectado a lo largo de la temporada. "Sí, estuvo muy castigado. Sí, estuvo muy castigado y aparte, se batalló mucho para vender", afirmó.

Detalló que, aunque el ciclo comenzó bien, el valor del producto fue disminuyendo "conforme fue pasando y cada vez más gente salía". La situación se agravó no solo por el bajo precio, sino también porque "se batalló mucho para venderla porque no hubo compradores".

Una de las principales causas de este panorama es el ingreso constante de producto extranjero, principalmente de Estados Unidos. "De todo el año siempre se ingresa a Estados Unidos todo el año. Constantemente", comentó el presidente de Fruticultores de Arteaga.

Según Garza Carrales, la sobreproducción en el país vecino es un factor determinante, pues han tenido "muchos años con sobreproducción. Entonces ellos tienen que desplazarla, pues a otros países y México es uno de los principios".

La situación se complica debido a políticas comerciales donde, a nivel nacional, se relajan los controles de ingreso. Explicó que al ser un producto que Estados Unidos necesita movilizar, lo meten en negociaciones, afectando a los productores mexicanos.

Jaime Alejandro Garza Carrales denunció que el fruto es usado como instrumento político-comercial, afirmando que el ingreso de la manzana opera como una "moneda de cambio" en negociaciones. "Así es como una moneda de cambio y, pues bueno, nos han ido afectando", concluyó.

El dirigente lamentó que esta dinámica está golpeando a todos los productos del sector agrícola, señalando que los productores locales son los que terminan absorbiendo las consecuencias de estas decisiones comerciales.