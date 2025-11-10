Presenta Lenin Pérez propuestas al INE con ajustes que impactan a partidos de Coahuila

Las discusiones en torno a la reforma electoral convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE) abrieron un espacio para que organizaciones de distintos sectores presentaran planteamientos que, de concretarse, impactarían en el funcionamiento político y la representación de entidades como Coahuila.

Desde mediados de octubre, el organismo ha recibido a cerca de diez agrupaciones interesadas en incidir en el rediseño del sistema electoral que la Presidencia de la República prepara. El instituto prevé enviar a finales de noviembre un documento técnico que integrará estas propuestas a la Comisión de Reforma Electoral del Ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece Blanca Martínez: icono y la voz de la Búsqueda de Desaparecidos en Coahuila

Entre las primeras delegaciones en participar estuvieron representantes de 58 partidos locales, quienes plantearon ajustes relacionados con financiamiento, fiscalización y facultades jurídicas.

En este grupo destacó la intervención de Evaristo Lenin, integrante del Partido Unidad Democrática de Coahuila, quien solicitó que los partidos locales puedan presentar controversias constitucionales, mantener la representación proporcional y conservar voz ante el INE.

El bloque de partidos también propuso eliminar el doble financiamiento que reciben las fuerzas políticas nacionales —recursos federales y estatales— y simplificar los modelos de fiscalización, a los que calificaron como procesos excesivamente complejos.

De aprobarse, estas modificaciones podrían modificar la manera en que se administran y supervisan los recursos destinados a la actividad partidista en los estados, incluido Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro Ciénegas se ‘pinta de naranja’: Movimiento Ciudadano suma al alcalde Víctor Leija

Posteriormente, comunidades indígenas y afromexicanas entregaron una serie de iniciativas enfocadas en garantizar representación efectiva. Entre ellas se encuentra la creación de una unidad de sistemas normativos pluriculturales dentro del INE, integrada por especialistas y traductores en lenguas originarias.

Las propuestas también incluyeron la creación de distritos exclusivos para mujeres indígenas, recursos fijos para formación política y la ampliación de la representación indígena en la Cámara de Diputados al 21.5% (108 curules).

En paralelo, colegios y asociaciones de funcionarios electorales propusieron fortalecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, avanzar hacia el voto electrónico universal en 2033, establecer un Sistema Nacional de Planeación Electoral (SISPLAN), homologar procedimientos de designación de consejerías y aplicar cuentas únicas con trazabilidad bancaria en fiscalización. Para los estados, estas medidas implicarían cambios en la operación cotidiana de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), responsables de organizar procesos en el ámbito local.

Las agrupaciones de OPLE y redes de consejerías insistieron en la defensa de los organismos locales, argumentando que eliminar o reducir sus facultades sería un retroceso institucional. También propusieron reforzar la educación cívica, destinar recursos de financiamiento partidista a capacitación política y promover mecanismos de participación anticipada y tecnológica.

TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila, avanza la profesionalización docente con el programa Level Up

Aunque las propuestas se presentaron en un contexto nacional, varias de ellas incidirían directamente en la estructura y operación electoral de entidades como Coahuila, particularmente en temas de financiamiento, facultades de los partidos locales, representación indígena y autonomía de los organismos electorales estatales.

El INE integrará todas las iniciativas en el documento final que enviará al Ejecutivo federal, donde se definirá cuáles podrían avanzar hacia una modificación legal.

(Con información de Excelsior)