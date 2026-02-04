Prevén incrementar 26 mil 900 mdd inversión en el norte del país con plan de Sheinbaum
En reunión con empresarios, se presenta plan para incentivar inyección de recursos en el país con miras a 2030
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, presentaron este miércoles la intención del Gobierno federal de incrementar en 26 mil 906.38 millones de dólares el portafolio de inversión en el norte de México.
Durante el anuncio se informó que en la región iniciarán o concluirán su etapa de planeación en 2026 un total de 173 proyectos, los cuales en conjunto representan una inversión estimada de 39 mil 860.5 millones de dólares y la generación de 135 mil 89 empleos.
En una reunión con los llamados Promotores de Inversión —integrados por más de mil empresarios mexicanos— se dio a conocer la creación de la Impulsora Nacional de Innovación México, definida como “un instrumento de implementación del Plan México para la movilización de capital público y privado hacia sectores y proyectos estratégicos de alto impacto económico”.
Entre las acciones contempladas por este nuevo organismo se encuentra la creación de una bolsa de financiamiento para otorgar créditos a pequeños empresarios y empresarias. Ante la presencia de cerca de 15 representantes empresariales por cada entidad federativa, se destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) generan el 70 por ciento del empleo en el país y concentran el 57 por ciento de las ganancias empresariales.
Para el norte del país, se anunció que las inversiones se concentrarán en sectores como manufactura avanzada, energía, logística y transporte, minería, inmobiliario e infraestructura, así como tecnologías y electromovilidad.
En el marco del Plan México, se autorizó la capitalización de un Fondo de Fondos hasta por 5 mil millones de pesos, con el objetivo de diagnosticar, fortalecer y financiar proyectos de innovación impulsados por entidades públicas y promover su vinculación con las prioridades sectoriales.
La Impulsora Nacional de Innovación tendrá como socios estratégicos a Nacional Financiera (Nafin) y al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). En conjunto con la banca comercial, estas instituciones detonarán financiamiento por 120 mil millones de pesos para apoyar a las Mipymes en condiciones preferenciales.
Asimismo, se destinarán 6 mil millones de pesos para otorgar 3 mil 300 créditos a mujeres emprendedoras y exportadoras, además de mil millones de pesos para la colocación de 7 mil créditos dirigidos a micronegocios familiares con al menos un año de operación.
‘VAMOS A TRATAR DE CREER EN LA CONFIANZA’
Héctor Horacio Dávila, empresario hotelero de Saltillo e integrante del grupo de Promotores de Inversión, calificó como positiva la presentación de la Impulsora Nacional de Innovación.
“Fue una buena reunión. El secretario Ebrard nos pidió que confiemos, que realmente nos necesitan y que, aunque vienen tiempos difíciles con el Tratado de Libre Comercio, el rumbo del país es positivo si todos aportamos para superar el bache en el que estamos”, declaró a VANGUARDIA.