Prevén incrementar 26 mil 900 mdd inversión en el norte del país con plan de Sheinbaum

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, presentaron este miércoles la intención del Gobierno federal de incrementar en 26 mil 906.38 millones de dólares el portafolio de inversión en el norte de México.

Durante el anuncio se informó que en la región iniciarán o concluirán su etapa de planeación en 2026 un total de 173 proyectos, los cuales en conjunto representan una inversión estimada de 39 mil 860.5 millones de dólares y la generación de 135 mil 89 empleos.

En una reunión con los llamados Promotores de Inversión —integrados por más de mil empresarios mexicanos— se dio a conocer la creación de la Impulsora Nacional de Innovación México, definida como “un instrumento de implementación del Plan México para la movilización de capital público y privado hacia sectores y proyectos estratégicos de alto impacto económico”.

Entre las acciones contempladas por este nuevo organismo se encuentra la creación de una bolsa de financiamiento para otorgar créditos a pequeños empresarios y empresarias. Ante la presencia de cerca de 15 representantes empresariales por cada entidad federativa, se destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) generan el 70 por ciento del empleo en el país y concentran el 57 por ciento de las ganancias empresariales.