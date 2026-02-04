Sheinbaum dice que 2026 será mejor y prepara anuncios de inversión para energía

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que para México este año “pinta todavía mejor que el anterior” y sostuvo que el país goza de certidumbre, en un mensaje centrado en atraer inversión privada nacional y extranjera.

La mandataria hizo estas declaraciones durante un evento con empresarias, en el que agradeció su asistencia y reiteró que “es tiempo de mujeres”, al referirse a la participación de mujeres en la promoción de inversiones.

Sheinbaum explicó que existe una empresaria coordinadora en cada estado de la República que trabaja con la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, y con las secretarías de Economía o Desarrollo Económico de las 32 entidades para impulsar la llegada de proyectos.

“Quiero agradecer a las empresarias que están aquí con nosotros. Me da mucho gusto. Dije que era tiempo de mujeres y es tiempo de mujeres”, señaló la presidenta.

Como antecedente inmediato, la mandataria recordó que un día antes se presentó un esfuerzo de inversión pública y mixta para infraestructura, mediante distintos vehículos de inversión, orientados a potenciar recursos.

Sheinbaum añadió que en febrero se darán a conocer varios temas relacionados con inversión pública y privada, sin detallar aún el contenido de esos anuncios.

Indicó que los mecanismos presentados buscan canalizar recursos hacia sectores como energía, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas, como parte de la estrategia para impulsar proyectos en el país.

La presidenta enmarcó su mensaje en la necesidad de promover inversión y mantener condiciones de certidumbre, con coordinación entre el gobierno federal y las entidades para facilitar proyectos nacionales y extranjeros. Con información de La Jornada