Sheinbaum dice que 2026 será mejor y prepara anuncios de inversión para energía

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 4 febrero 2026
    Sheinbaum dice que 2026 será mejor y prepara anuncios de inversión para energía
    Sostiene que el país goza de certidumbre, en un mensaje centrado en atraer inversión privada nacional y extranjera. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


inversiones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

En un encuentro con empresarias, el gobierno federal volvió a colocar la inversión como eje de su mensaje económico

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que para México este año “pinta todavía mejor que el anterior” y sostuvo que el país goza de certidumbre, en un mensaje centrado en atraer inversión privada nacional y extranjera.

La mandataria hizo estas declaraciones durante un evento con empresarias, en el que agradeció su asistencia y reiteró que “es tiempo de mujeres”, al referirse a la participación de mujeres en la promoción de inversiones.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum: caso Epstein es investigación de EU; México colaborará si lo pide el Departamento de Justicia

Sheinbaum explicó que existe una empresaria coordinadora en cada estado de la República que trabaja con la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, y con las secretarías de Economía o Desarrollo Económico de las 32 entidades para impulsar la llegada de proyectos.

“Quiero agradecer a las empresarias que están aquí con nosotros. Me da mucho gusto. Dije que era tiempo de mujeres y es tiempo de mujeres”, señaló la presidenta.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Puebla detiene a Gerardo ‘N’, exalcalde de Cuautempan, por extorsión

Como antecedente inmediato, la mandataria recordó que un día antes se presentó un esfuerzo de inversión pública y mixta para infraestructura, mediante distintos vehículos de inversión, orientados a potenciar recursos.

Sheinbaum añadió que en febrero se darán a conocer varios temas relacionados con inversión pública y privada, sin detallar aún el contenido de esos anuncios.

TE PUEDE INTERESAR: Morena acelera la semana de 40 horas: STPS llega al Senado para destrabar la reforma laboral

Indicó que los mecanismos presentados buscan canalizar recursos hacia sectores como energía, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas, como parte de la estrategia para impulsar proyectos en el país.

La presidenta enmarcó su mensaje en la necesidad de promover inversión y mantener condiciones de certidumbre, con coordinación entre el gobierno federal y las entidades para facilitar proyectos nacionales y extranjeros. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


inversiones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Ocultar pedofilia con petróleo

Ocultar pedofilia con petróleo
true

La amenaza de Trump a México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública municipal de Tlaltenango, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales y quedó a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica

Detienen en Zacatecas a exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango por presunto secuestro agravado
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
México alberga una gran diversidad de especies de arañas debido a su amplio rango de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos.

¿Cuándo inicia la temporada de arañas en México?... cómo saber cuáles son peligrosas y qué hacer si las vemos en casa
Ficha de procesamiento del financiero Jeffrey Epstein, cuyo caso ha generado una serie de investigaciones internacionales que continúan revelando conexiones con figuras de alto perfil.

Lo que hay que saber sobre la publicación más reciente del archivo Epstein
Motivo. La iniciativa busca impulsar la producción, exhibición y consolidación del cine mexicano como una industria creativa clave.

Anuncian nueva Ley de Cine en México con incentivos para fortalecer la industria cinematográfica
La Asociación Estatal de Tiro con Arco de Coahuila informó que los conocimientos adquiridos se replicarán en la entidad.

Coahuilenses participan en seminario nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028