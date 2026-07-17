Coahuila: Analiza GM planes operativos tras dejar de producir la Honda Prologue EV

General Motors (GM) analiza sus planes operativos para el Complejo de Ramos Arizpe tras el anuncio de Honda de que dejará de producir el vehículo eléctrico Prologue en México a finales de este año. Hasta el momento, la empresa aseguró que no existe información sobre un posible recorte de personal en la planta coahuilense. Recientemente, Honda informó que concluirá la producción del Prologue debido a la baja demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Desde hace dos años, el modelo se ensambla en el Complejo Ramos Arizpe de GM y posteriormente es exportado por la firma japonesa.

Consultada sobre un eventual ajuste de plantilla, General Motors de México señaló que actualmente revisa sus operaciones y proyectos futuros. “Estamos evaluando la situación y revisando nuestros planes operativos actuales, así como los proyectos futuros anunciados recientemente, para capitalizar el talento y los recursos disponibles en el Complejo Ramos Arizpe. Mantenemos plena confianza en la competitividad, solidez y relevancia estratégica de nuestras operaciones. Por el momento, no contamos con información adicional que compartir”, indicó la compañía.

🚗 Honda anunció que suspenderá las ventas de su vehículo eléctrico Prologue, producido en México, debido a la baja demanda en Estados Unidos. 📉 La producción del modelo concluirá a finales de 2026. 🇲🇽#FórmulaFinanciera con @mcmaricarmen, @joseyuste y @marco_mares. pic.twitter.com/AXawJH8q9A — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 17, 2026

Por su parte, el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, afirmó que hasta ahora el Gobierno del Estado no ha recibido ningún reporte sobre posibles despidos. Recordó que la conclusión del proyecto Honda Prologue era un escenario previsto y destacó que GM cuenta con nuevos programas de producción, entre ellos el ensamble de los modelos Chevrolet Groove y Chevrolet Aveo, anteriormente fabricados en China, ambos considerados vehículos de alto volumen y con buena demanda en el mercado.

Olivares Martínez dijo que la expectativa es que los trabajadores asignados a la línea del Honda Prologue sean reubicados en la producción de estos nuevos modelos. En caso de que no sea posible, confió en que puedan incorporarse a otras empresas que actualmente llegan a Coahuila o inician operaciones. En el mismo sentido, el secretario adjunto de la CTM en Coahuila, Jesús Berino Granados, confirmó que el sindicato no ha recibido ninguna notificación sobre un reajuste de personal.

Honda is discontinuing its only US EV, the Prologue, after 2026 production, with sales continuing through early 2027 as inventory clears. This directly extends this month’s EV-retreat narrative — Honda already scrapped a separate three-model EV program for Ohio and Canada earlier... pic.twitter.com/cQ2jc2z5hP — BlackIntus (@Blackintus) July 17, 2026

“Yo ando ahorita en la General y hasta ahorita no nos han anunciado nada”, declaró. Añadió que en la Planta de Ensamble laboran alrededor de mil 800 trabajadores en un solo turno y que, hasta el momento, la plantilla se mantiene sin cambios.