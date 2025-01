¿Qué desean los coahuilenses para su Estado en este 2025?

Desde hace años, diversos sectores de la ciudad han levantado la voz para que se respete la pirámide de movilidad en donde la prioridad debe ser el peatón y no el automóvil.

ATENDER MEJOR LA SALUD MENTAL

La psicóloga y docente de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Coahuila, Berenice de la Peña, desea que haya acceso a atención y medicamentos para salud mental.

“Deseo para Coahuila mejores condiciones sociales que promuevan la estabilidad en la salud mental. Y para quien no goce de salud mental que tenga muy facultad acceso a atención y medicamentos, porque sin desarrollo social, no hay salud mental., y sin salud mental, no hay desarrollo social”, indicó.

El problema de la salud mental ha crecido en la última década en Coahuila, donde la cifra de suicidio anual pasó de 152 a 348, de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado.