Ramos Arizpe: Arranca rehabilitación integral de la calle División en colonia El Mirador

Coahuila
/ 17 octubre 2025
    Ramos Arizpe: Arranca rehabilitación integral de la calle División en colonia El Mirador
    Gutiérrez Merino afirmó que invertir en infraestructura es invertir en dignidad, salud y bienestar para las familias.

La obra forma parte del programa municipal ‘Obra tras obra, Ramos se transforma’

Como parte del programa “Obra tras obra, Ramos se transforma”, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe dio inicio a los trabajos de rehabilitación integral de la calle División, en la colonia El Mirador, con una inversión de 3.4 millones de pesos. El proyecto busca mejorar la movilidad, los servicios básicos y la calidad de vida de las familias que habitan en este sector.

La obra contempla la rehabilitación de 2 mil 250 metros cuadrados de carpeta asfáltica, además de la instalación de nuevas líneas de agua potable y drenaje sanitario, lo que permitirá dotar a decenas de hogares con tomas y descargas domiciliarias completamente renovadas.

Durante el arranque de los trabajos, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta acción refleja el compromiso conjunto entre el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y el municipio, para continuar fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida en las colonias.

“Cada calle que rehabilitamos representa más que asfalto nuevo: significa salud, seguridad y bienestar para quienes transitan por ella todos los días. Invertir en infraestructura es invertir en la dignidad y en el futuro de Ramos Arizpe”, expresó el edil.

Por su parte, el secretario de Embellecimiento Urbano, César Flores Jiménez, explicó que el proyecto responde a un diagnóstico técnico que identifica las vialidades con mayor deterioro estructural y demanda ciudadana, priorizando aquellas con más necesidad de atención inmediata.

La rehabilitación permitirá mejorar la conectividad del sector y resolver problemas en el drenaje sanitario.

“Esta rehabilitación permitirá mejorar la conectividad del sector y resolver problemáticas recurrentes en el drenaje sanitario, asegurando una vialidad funcional, segura y duradera para las y los vecinos de El Mirador”, señaló el funcionario.

En el evento participaron también colonos de la zona, quienes reconocieron la respuesta del municipio ante una necesidad planteada desde hace tiempo. Acompañaron al alcalde el director de Obras Públicas, Luis Humberto García Zamarrón; el subdirector, Pedro Ramiro Juárez Soto; el coordinador municipal de Mejora Coahuila, Francisco Javier Pérez Santiago; y el director de Comunas, Carlos Rodríguez Alcantar.

Con este proyecto, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de transformar Ramos Arizpe con obras que impactan directamente en la calidad de vida y la infraestructura urbana.

