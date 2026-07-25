Ramos Arizpe invita a disfrutar sus atractivos durante las vacaciones de verano

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una combinación de historia, cultura, naturaleza, entretenimiento y gastronomía, Ramos Arizpe se consolida como una opción para disfrutar el periodo vacacional de verano. El municipio pone a disposición de habitantes y visitantes una variedad de espacios gratuitos y actividades pensadas para toda la familia. El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, impulsa el fortalecimiento de la infraestructura turística con el propósito de atraer a visitantes de la región Sureste, de otros municipios de Coahuila y de distintos estados del País.

RECORRIDOS PARA TODA LA FAMILIA Entre los principales atractivos destaca el Museo de Historia de Ramos Arizpe, recinto que alberga más de 600 piezas relacionadas con el desarrollo del municipio, desde su pasado paleontológico hasta su transformación en uno de los principales centros industriales de México. El espacio también ofrece salas temáticas, exposiciones temporales y recorridos guiados sin costo.

La oferta se complementa con la Casa de la Cultura, donde de manera permanente se realizan talleres, actividades artísticas y exposiciones que promueven el talento local y preservan las tradiciones de la comunidad. Uno de los sitios más visitados es Dinolandia, ubicado en la Alameda Miguel Ramos Arizpe. Este parque temático gratuito cuenta con 13 dinosaurios animatrónicos a tamaño real, áreas interactivas para niñas y niños, un arenero para búsqueda de fósiles, puente colgante, jeep de exploración, un avión con resbaladilla y un dinosaurio de cuello largo de 15 metros de altura, desarrollado con asesoría científica del Museo del Desierto. Frente a este espacio se localiza Aqua Ramos, parque acuático municipal de acceso gratuito que ofrece albercas, chapoteaderos, toboganes y juegos de agua, convirtiéndose en uno de los lugares favoritos durante la temporada de calor.

NATURALEZA, SABORES Y TRADICIÓN La experiencia turística también se extiende hacia la zona rural. Comunidades como Las Encinas, Santa María y Paredón permiten a los visitantes conocer paisajes naturales, disfrutar de la gastronomía regional y adquirir productos elaborados por habitantes de los ejidos, además de participar en actividades vinculadas con el turismo de naturaleza. A ello se suma la vocación vitivinícola del municipio, que forma parte de la Región Sureste de Coahuila. Los visitantes pueden complementar su recorrido con experiencias en viñedos y degustaciones de vinos producidos en esta zona, reconocida por el crecimiento y calidad de su industria. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino invitó a las familias a aprovechar la temporada para conocer los diferentes espacios que ofrece el municipio.

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