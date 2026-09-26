Ramos Arizpe lleva su sabor y tradición al Festival de la Paella

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Coahuila
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    Ramos Arizpe lleva su sabor y tradición al Festival de la Paella
    Tomás Gutiérrez Morales, padre del Alcalde, volvió a participar en la preparación de la paella. CORTESÍA

El Municipio aprovechó el encuentro gastronómico para promover su pan de pulque, ruta de vinos, sitios históricos y atractivos turísticos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe llevó su gastronomía, tradiciones y oferta turística al Festival de la Paella, donde participó por segunda ocasión como municipio invitado de este encuentro organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Durante el evento, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino se colocó el mandil para participar en la preparación de una paella para alrededor de mil personas, acompañado por un equipo de unas 25 personas que comenzó los trabajos desde un día antes.

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La receta utilizada fue la misma que se presentó en la edición anterior, aunque en esta ocasión se incorporaron ingredientes como mejillones y chorizo argentino.

Entre los participantes estuvo Tomás Gutiérrez Morales, padre del Alcalde, quien colaboró en la elaboración del platillo y, de acuerdo con Gutiérrez Merino, es quien conserva la receta y el sazón.

“Mi señor padre, don Tomás, nos ayuda; él tiene la sazón y la receta secreta. Vino, la elaboró y nos ayudó”, comentó.

LLEVAN A LA MESA LA OFERTA TURÍSTICA

Además de la preparación de la paella, la presencia de Ramos Arizpe sirvió para mostrar algunos de los productos, espacios y experiencias que forman parte de la oferta turística del municipio.

Durante el festival se promovieron el tradicional pan de pulque, la ruta de vinos y sitios como el Museo de Historia, la Hacienda Santa María, las Termas de San Joaquín, Dinolandia, Aqua Ramos, así como distintos espacios de valor histórico y natural.

$!Ramos Arizpe promovió durante el encuentro su gastronomía, pan de pulque, ruta de vinos y atractivos turísticos.
Ramos Arizpe promovió durante el encuentro su gastronomía, pan de pulque, ruta de vinos y atractivos turísticos. CORTESÍA

Gutiérrez Merino agradeció al presidente de Canirac Coahuila, Isidoro García Reyes, por la invitación y señaló que este tipo de encuentros permiten estrechar la relación con el sector restaurantero y fortalecer los vínculos con Saltillo.

“Ramos Arizpe tiene mucho que ofrecer. Somos industria y empleo, pero también somos historia, tradición, gastronomía y lugares con un gran potencial turístico”, señaló.

El Alcalde agregó que la intención es que la promoción del municipio no se limite a su actividad industrial, sino que también permita dar a conocer sus atractivos y tradiciones entre visitantes de la región.

La participación en el Festival de la Paella colocó así a Ramos Arizpe en un escaparate gastronómico, pero también como un destino que busca ampliar la difusión de sus productos, sitios históricos y espacios turísticos.

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