Ramos Arizpe: Más de 60 mil usuarios al mes respaldan la nueva Ruta Estudiantil
Miles de familias se benefician con transporte moderno, seguro y sin costo
A poco más de tres meses de su arranque, la Ruta Estudiantil Gratuita se ha consolidado como uno de los proyectos más exitosos del Gobierno Municipal, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.
Este sistema de transporte brinda a miles de familias ramosarizpenses unidades modernas, seguras y completamente gratuitas. Esta iniciativa ha transformado la movilidad en Ramos Arizpe y ha fortalecido el acceso a la educación para jóvenes y estudiantes de todas las edades.
Su creación fue posible gracias al decidido respaldo del Gobierno del Estado, con quien el municipio comparte una visión de desarrollo social, educativo y sustentable.
Durante la puesta en marcha del proyecto, el mandatario estatal destacó la importancia del transporte público para mejorar la calidad de vida. “El tema del transporte y la movilidad es fundamental en la calidad de vida de las personas. Esta ruta honra el presente y el futuro de Coahuila, porque lleva el nombre de nuestros jóvenes”, afirmó.
Cada mes, más de 60 mil personas hacen uso de este servicio, recorriendo cerca de 40 mil kilómetros en una red que enlaza colonias, zonas industriales, centros de salud, el centro histórico y los principales planteles educativos como la UTC, UPRA, IMARC y CECyTEC.
Aunque nació con un enfoque estudiantil, la Ruta Estudiantil está abierta a toda la ciudadanía, convirtiéndose en una alternativa de movilidad incluyente y eficiente, detalla la autoridad municipal.
Desde el inicio de su administración, Gutiérrez Merino impulsó este proyecto como prioridad.
Tras dialogar con jóvenes y distintos sectores de la población, se identificó la necesidad de ofrecer un transporte gratuito que facilitara tanto el acceso a la educación como al empleo.
“Hoy lo dejamos claro: en Ramos Arizpe el transporte de calidad no es un lujo, es un derecho”, afirmó el alcalde.
Actualmente, el sistema opera con seis unidades modelo 2025, equipadas con aire acondicionado, videovigilancia, pantallas informativas, accesibilidad universal y capacidad para 77 pasajeros, lo que garantiza viajes seguros y cómodos para todos.
La Ruta Estudiantil Gratuita se ha convertido en una política pública de alto impacto que ya está mejorando la vida de miles de personas, destaca la administración municipal.
Su éxito confirma que, cuando existe coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, los resultados se reflejan directamente en el bienestar de la ciudadanía y posicionan a Ramos Arizpe como un referente estatal en transporte sustentable e incluyente, sustentable e incluyente, añaden.