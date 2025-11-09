Ramos Arizpe: Más de 60 mil usuarios al mes respaldan la nueva Ruta Estudiantil

A poco más de tres meses de su arranque, la Ruta Estudiantil Gratuita se ha consolidado como uno de los proyectos más exitosos del Gobierno Municipal, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Este sistema de transporte brinda a miles de familias ramosarizpenses unidades modernas, seguras y completamente gratuitas. Esta iniciativa ha transformado la movilidad en Ramos Arizpe y ha fortalecido el acceso a la educación para jóvenes y estudiantes de todas las edades.

Su creación fue posible gracias al decidido respaldo del Gobierno del Estado, con quien el municipio comparte una visión de desarrollo social, educativo y sustentable.

Durante la puesta en marcha del proyecto, el mandatario estatal destacó la importancia del transporte público para mejorar la calidad de vida. “El tema del transporte y la movilidad es fundamental en la calidad de vida de las personas. Esta ruta honra el presente y el futuro de Coahuila, porque lleva el nombre de nuestros jóvenes”, afirmó.