Recauda Coahuila 450 mdp en control vehicular; la meta anual es de 2,500 mdp

En el arranque de 2026, el Gobierno de Coahuila ha recaudado alrededor de 450 millones de pesos por concepto de derechos de control vehicular, cifra que forma parte de una meta anual superior a los 2 mil 500 millones de pesos, informó el administrador fiscal general, José María Morales Padilla, quien llamó a la ciudadanía a cumplir con este pago.

El funcionario señaló que, pese a que la meta anual es mayor, el comportamiento de los ingresos en las primeras semanas del año se mantiene dentro de lo esperado.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector

“En tema de derechos de control vehicular, a la fecha hemos recaudado alrededor de 450 millones de pesos. Traemos una meta superior a los 2 mil 500 millones de pesos; sin embargo, para ser arranque de año creo que vamos bien”, dijo.

Morales Padilla insistió en que la dependencia continuará invitando a los contribuyentes a ponerse al corriente.

“Lo hacemos en el exhorto a la ciudadanía para que se acerque a las distintas recaudaciones de sus municipios, precisamente para cumplir con sus derechos de control vehicular”, agregó.

En cuanto al Impuesto Sobre Nómina (ISN) reportó un comportamiento positivo durante el mes de enero.

“En enero estuvimos 20 por ciento arriba de la meta presupuestada”, señaló, al explicar que el incremento se relaciona con la generación de empleos y el ajuste al salario mínimo.

“Hay que recordar que por decreto se hizo un ajuste al salario mínimo y eso también incide en el tema del impuesto sobre nómina”, indicó.

De acuerdo con el funcionario, la recaudación del ISN en el primer mes del año rondó los 600 millones de pesos, impulsada también por la creación de más de 11 mil empleos en la entidad.

Sobre la perspectiva para el resto del año, Morales Padilla prevé que la recaudación por ISN se mantenga estable, pese a los ajustes registrados en algunas empresas.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador y Alcalde entregan aulas didácticas en Saltillo; inversión en infraestructura supera los 420 mdp en Coahuila

Añadió que el incremento en salarios y el crecimiento del empleo contribuyen a mantener este comportamiento.

El Administrador Fiscal descartó que el Gobierno Estatal contemple medidas distintas para incentivar el pago del control vehicular, al señalar que se privilegiará la concientización.

“No hemos contemplado medidas de presión. Lo que hemos contemplado es hacer cartas de invitación y apelar a la conciencia de las personas”, afirmó.