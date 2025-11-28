Recibe Cuatro Ciénegas 44 bisontes americanos; visitas abrirán este 2025 (foto y video)

La tarde del pasado miércoles, el municipio de Cuatro Ciénegas recibió 44 ejemplares de bisonte americano (Bison bison) para su reintroducción a la Reserva El Santuario, lugar que fue su hábitat natural por muchos años. La Fundación Pro Cuatro Ciénegas recibió los ejemplares del rancho El Uno en la Reserva de la Biosfera de Janos, en Chihuahua, a través de Cuenca Los Ojos A.C. y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN). TE PUEDE INTERESAR: Invita Museo de los Metales a una mañana de música y refranes en Torreón

Se trata de una manada conformada por 38 hembras y seis machos que se unen a los tres ejemplares que el Museo del Desierto (Mude) donó en agosto de este año. Con ayuda de un tráiler y una jaula ganadera, los bisontes salieron de Janos el martes por la mañana y llegaron a Cuatro Ciénegas el miércoles casi al amanecer. A su llegada, Juan Longoria Granados, uno de los líderes de la nación Ndé, realizó una ceremonia tradicional para recibir, bendecir y proteger la manada.

“Es bien importante para nosotros que este proyecto de reintroducción del bisonte sea parte clave en la recuperación y en la regeneración cultural que está habiendo de la nación Ndé en Coahuila y en el desierto chihuahuense. Creemos que este proceso de restauración ecológica va totalmente de la mano con el rescate cultural indígena y con ese legado importante que hay en la restauración de especies clave de la biodiversidad, como el bisonte americano”, expuso en entrevista para Vanguardia Gerardo Ruiz Smith, director de la Fundación Pro Cuatrociénegas. En el recibimiento también estuvieron presentes Arturo González, director del Mude; Pedro Álvarez Icaza, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); Ana Laura Barillas, directora de Conservación del FMCN; Karen Suárez, directora de Biodiversidad de Cuenca Los Ojos A.C.; así como representantes del sector privado que fungieron como patrocinadores del proyecto, como Grupo Fox y Grupo H1800.

Se espera que antes de que termine 2025 se realicen visitas guiadas y experiencias de ecoturismo en El Santuario, que permitan a los visitantes conocer a los bisontes. “La idea es que se reproduzcan, hacer un manejo integral de la población, un aprovechamiento y eventualmente apoyar otros proyectos de repoblación con bisonte”, comentó Ruiz Smith. También explicó que, aunque el paisaje es un poco diferente entre el Rancho El Uno y Cuatrociénegas, se mantienen dentro del desierto chihuahuense. “Todo esto era parte del territorio original del bisonte: prácticamente todo Chihuahua, prácticamente todo Coahuila, partes de Sonora, partes de Nuevo León, de Tamaulipas, de San Luis Potosí y Zacatecas. Allí existe registro de que había poblaciones de bisonte, entonces es parte de su territorio original”, puntualizó.

RECUPERA EL ECOSISTEMA Ruiz Smith agregó que la reintroducción del bisonte va más allá de un animal carismático, pues se trata de recuperar funciones ecosistémicas críticas que ninguna otra especie puede realizar. Entre ellas destacó que, a través de un manejo regenerativo del pastoreo, los bisontes estimulan el crecimiento de raíces y la cobertura vegetal, lo que aumenta la infiltración de agua de lluvia y la recarga del vital acuífero de Cuatro Ciénegas. "Sus pisadas crean microcuencas naturales que retienen la humedad", explicó. Agregó que al consumir el pasto seco y material combustible, actúan como una barrera natural contra incendios forestales descontrolados. Además, al bisonte se le conoce como "ingeniero del paisaje", pues modifica su entorno creando hábitats que benefician a otras especies.