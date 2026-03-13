Saltillo recibe reconocimiento nacional por programa ‘Corazones Voluntarios’ del DIF

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Saltillo recibe reconocimiento nacional por programa ‘Corazones Voluntarios’ del DIF
    El alcalde Javier Díaz y su esposa Luly López impulsan este tipo de proyectos desde el DIF Saltillo. CORTESÍA

Se entregó durante la ceremonia de los Premios Nacionales Buen Gobierno Municipal 2025 realizada en la Ciudad de México

La ciudad de Saltillo fue reconocida nuevamente a nivel nacional por organizaciones municipalistas de México y Latinoamérica, gracias al programa “Corazones Voluntarios”, que se implementa a través del DIF Saltillo.

En representación del alcalde Javier Díaz González, acudieron a la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales Buen Gobierno Municipal 2025 las funcionarias Melissa Quijano Aguirre y Lorena González Valdés, directora y coordinadora del Voluntariado del DIF Saltillo, respectivamente. El evento se llevó a cabo en la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo invertirá 140 millones de pesos en pavimentación y bacheo durante 2026

Durante la ceremonia se informó que Saltillo obtuvo el reconocimiento en la categoría Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de Coahuila, en el apartado de Voluntariado y Participación Social, por los resultados y alcance del programa “Corazones Voluntarios”.

De acuerdo con la información presentada en el evento, el objetivo principal de esta estrategia es promover la solidaridad y la participación ciudadana mediante acciones de voluntariado dirigidas a apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

A través de este programa se brinda atención directa a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en condiciones vulnerables, quienes reciben distintos tipos de apoyo social y acompañamiento.

$!El alcalde Javier Díaz González fue representado por funcionarias del DIF municipal en la ceremonia.
El alcalde Javier Díaz González fue representado por funcionarias del DIF municipal en la ceremonia. CORTESÍA

Entre las principales acciones que desarrolla el programa se encuentran actividades de voluntariado comunitario, donación de alimentos, ropa y apoyos diversos, así como visitas y acompañamiento en casas hogar, hospitales y centros asistenciales. Además, se organizan campañas solidarias y jornadas de recaudación para ampliar los beneficios a más sectores de la población.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Saltillo rehabilita plaza de El Toreo y limpia colonias del oriente de la ciudad

El reconocimiento forma parte de los Premios Nacionales Buen Gobierno Municipal, entregados por diversas organizaciones municipalistas como el Instituto Buen Gobierno, la Conferencia Nacional de Municipios de México, la Federación Nacional de Municipios de México, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Asociación de Autoridades Locales de México.

Con este reconocimiento, Saltillo suma un nuevo distintivo por sus programas de participación social y fortalecimiento del trabajo comunitario.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Salud

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La táctica de siempre

La táctica de siempre
true

Reforma electoral: Tras revés, Morena alista patada a sus aliados y opositores
true

POLITICÓN: Plan B de Sheinbaum, entre alertas de expertos y el ‘cobro de factura’
Varios tractocamiones fueron colocados sobre la vialidad para impedir el paso.

Bloquean transportistas retorno en la Saltillo-Monterrey

Esto, ya que el líder de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que el Estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado y advirtió que todas las bases de E.U. en la región serán cerradas.

Prevé la EIA recorte de 8 millones de barriles diarios por guerra en Medio Oriente
Julio Rodríguez, jugador de Halcones de Saltillo, ingresó en el segundo tiempo ante un combinado de la Liga Premier FMF.

De Saltillo a la Selección: Julio Rodríguez suma minutos con el selectivo de la Liga TDP
Scott Bessent declaró el jueves 12 de marzo que Rusia no se beneficiaría significativamente del levantamiento de las sanciones, pero reconoció que sí obtendría algún beneficio financiero.

Trump retira las sanciones a Rusia en medio del bloqueo de petróleo de Irán
A finales de julio, un agente del FBI solicitó a sus colegas que comenzaran una tarea delicada relacionada con Jeffrey Epstein, enumerando los nombres de 14 hombres prominentes, con el presidente Trump a la cabeza.

La falta de registros sobre Trump en los archivos Epstein evidencia fallos en su manejo