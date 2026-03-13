Saltillo recibe reconocimiento nacional por programa ‘Corazones Voluntarios’ del DIF

La ciudad de Saltillo fue reconocida nuevamente a nivel nacional por organizaciones municipalistas de México y Latinoamérica, gracias al programa “Corazones Voluntarios”, que se implementa a través del DIF Saltillo.

En representación del alcalde Javier Díaz González, acudieron a la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales Buen Gobierno Municipal 2025 las funcionarias Melissa Quijano Aguirre y Lorena González Valdés, directora y coordinadora del Voluntariado del DIF Saltillo, respectivamente. El evento se llevó a cabo en la Ciudad de México.

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Durante la ceremonia se informó que Saltillo obtuvo el reconocimiento en la categoría Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de Coahuila, en el apartado de Voluntariado y Participación Social, por los resultados y alcance del programa “Corazones Voluntarios”.

De acuerdo con la información presentada en el evento, el objetivo principal de esta estrategia es promover la solidaridad y la participación ciudadana mediante acciones de voluntariado dirigidas a apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

A través de este programa se brinda atención directa a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en condiciones vulnerables, quienes reciben distintos tipos de apoyo social y acompañamiento.