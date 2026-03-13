Saltillo recibe reconocimiento nacional por programa ‘Corazones Voluntarios’ del DIF
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Se entregó durante la ceremonia de los Premios Nacionales Buen Gobierno Municipal 2025 realizada en la Ciudad de México
La ciudad de Saltillo fue reconocida nuevamente a nivel nacional por organizaciones municipalistas de México y Latinoamérica, gracias al programa “Corazones Voluntarios”, que se implementa a través del DIF Saltillo.
En representación del alcalde Javier Díaz González, acudieron a la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales Buen Gobierno Municipal 2025 las funcionarias Melissa Quijano Aguirre y Lorena González Valdés, directora y coordinadora del Voluntariado del DIF Saltillo, respectivamente. El evento se llevó a cabo en la Ciudad de México.
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Durante la ceremonia se informó que Saltillo obtuvo el reconocimiento en la categoría Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de Coahuila, en el apartado de Voluntariado y Participación Social, por los resultados y alcance del programa “Corazones Voluntarios”.
De acuerdo con la información presentada en el evento, el objetivo principal de esta estrategia es promover la solidaridad y la participación ciudadana mediante acciones de voluntariado dirigidas a apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad.
A través de este programa se brinda atención directa a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en condiciones vulnerables, quienes reciben distintos tipos de apoyo social y acompañamiento.
Entre las principales acciones que desarrolla el programa se encuentran actividades de voluntariado comunitario, donación de alimentos, ropa y apoyos diversos, así como visitas y acompañamiento en casas hogar, hospitales y centros asistenciales. Además, se organizan campañas solidarias y jornadas de recaudación para ampliar los beneficios a más sectores de la población.
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El reconocimiento forma parte de los Premios Nacionales Buen Gobierno Municipal, entregados por diversas organizaciones municipalistas como el Instituto Buen Gobierno, la Conferencia Nacional de Municipios de México, la Federación Nacional de Municipios de México, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Asociación de Autoridades Locales de México.
Con este reconocimiento, Saltillo suma un nuevo distintivo por sus programas de participación social y fortalecimiento del trabajo comunitario.