Reconoce el PJECZ el compromiso del Estado de proteger a las mujeres adultas mayores en Coahuila

Coahuila
/ 1 diciembre 2025
    Reconoce el PJECZ el compromiso del Estado de proteger a las mujeres adultas mayores en Coahuila
    El Poder Judicial de Coahuila se sumó a los ‘16 días de activismo contra la violencia de género’. FOTO: CORTESÍA

Siete de cada 10 mujeres en la entidad son víctimas de algún tipo de violencia, revelan los resultados más recientes de la ENDERIH-INEGI.

En el marco de lo que se dio en denominar “16 días de activismo contra la violencia de género”, el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza lanzó un mensaje relativo a defender a las mujeres mayores contra la violencia de género.

Bajo el slogan “Coahuila, la justicia es contigo”, el PJECZ, presidido por el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, refirmó su “compromiso para garantizar una justicia efectiva para todas las mujeres”.

A una semana de haber iniciado esta “campaña naranja” global, que concluye el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, reconoció la responsabilidad del Estado de proteger a este sector vulnerable de la población.

A través de dicha cruzada, se busca “visibilizar una realidad muchas veces ignorada: la violencia psicológica, económica, patrimonial, entre otras, que viven miles de mujeres adultas mayores, en silencio”.

Mery Ayup aseguró que cuenta “con personas juzgadoras con perspectiva de género, que nos permite dictar sentencias enfocadas en la prevención y eliminación de la violencia en razón de género”.

Tras conmemorarse, el pasado 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el magistrado asumió la tarea de “garantizar el acceso a la justicia”.

Asimismo, se comprometió a procurar el aseguramiento de la tutela efectiva de los derechos, “brindando una respuesta oportuna y de calidad, para abonar a la construcción de una sociedad más justa, segura y libre de violencia de género”.

Según sus datos más recientes, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDERIH) del INEGI, en Coahuila el 72.3% de las mujeres de 15 años o más sufren violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial.

Esto incluye la que, a lo largo de sus vidas, es ejercida por la pareja o expareja, por cualquier familiar, otra persona agresora, discriminación por razones de embarazo y discriminación laboral entre las mujeres asalariadas.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

