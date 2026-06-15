Reconoce IMSS Coahuila a especialistas que impulsan una alimentación saludable y previenen enfermedades

En el marco del Día del Personal Profesional de Nutrición, que se conmemora este 16 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila destacó la labor que realizan las y los nutriólogos en la promoción de hábitos alimenticios saludables y en el acompañamiento de pacientes con diversos padecimientos para mejorar su calidad de vida. Actualmente, 121 especialistas en nutrición prestan sus servicios en las unidades médicas del Estado, donde diseñan estrategias de alimentación adaptadas a las necesidades de cada derechohabiente, considerando factores como edad, peso, talla, sexo, nivel de actividad física y condiciones de salud específicas.

La coordinadora del área adscrita a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Gabriela Hernández Beltrán, explicó que el trabajo de estos profesionales no solo está dirigido a personas con enfermedades, sino también a quienes buscan conservar un adecuado estado nutricional mediante orientación preventiva y asesoría especializada.

En las Unidades de Medicina Familiar, los módulos de nutrición elaboran planes individualizados para pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos, con el objetivo de contribuir al control metabólico y favorecer una mejor condición física y emocional.

Además de la consulta personalizada, el IMSS desarrolla sesiones educativas dirigidas a personas con padecimientos crónicos, mujeres embarazadas y menores de edad, apoyándose en materiales didácticos como guías alimentarias, modelos de platos saludables y réplicas de alimentos que facilitan la comprensión y el apego a los planes nutricionales. Con estas acciones, la institución busca fortalecer la cultura de la prevención y promover estilos de vida saludables que contribuyan a reducir riesgos asociados con una alimentación inadecuada y a mejorar el bienestar integral de la población derechohabiente.

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