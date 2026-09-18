Ruta Estudiantil Gratuita moviliza a 800 mil personas al año en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ruta Estudiantil Gratuita moviliza a 800 mil personas al año en Ramos Arizpe
    La Ruta Estudiantil Gratuita cuenta con seis unidades que conectan zonas habitacionales con escuelas, universidades y sectores industriales. CORTESÍA

Capacitan a operadores para atender a personas con discapacidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe registra más de 60 mil traslados mensuales y mantiene 6 unidades en operación para conectar zonas habitacionales con escuelas, preparatorias, universidades y sectores industriales.

El servicio, impulsado por el Gobierno Municipal, alcanza alrededor de 800 mil traslados al año y cuenta con unidades equipadas con aire acondicionado, cámaras de vigilancia, pantallas y acceso mediante código QR.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-mala-disposicion-de-llantas-detona-riesgo-de-incendios-y-crisis-ambiental-AM23586611

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el volumen de traslados representa un ahorro para las familias de los estudiantes, además de facilitar los recorridos hacia los centros educativos y zonas industriales.

“Estamos hablando de miles de traslados que cada mes representan un apoyo y ahorro para nuestros estudiantes y, claro, para la economía de sus familias. Queremos que la Ruta siga creciendo en calidad, seguridad y atención, porque es un servicio que todos los días está moviendo a Ramos Arizpe”, afirmó.

$!“Queremos que la Ruta siga creciendo en calidad, seguridad y atención”, dijo el alcalde Tomás Gutiérrez.
“Queremos que la Ruta siga creciendo en calidad, seguridad y atención”, dijo el alcalde Tomás Gutiérrez.

PREPARAN A CONDUCTORES PARA ATENDER A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Como parte de las acciones de capacitación, los operadores de las seis unidades participaron en una jornada enfocada en la atención y acompañamiento de personas con discapacidad.

Durante las actividades recibieron información sobre distintos tipos de discapacidad y realizaron ejercicios prácticos relacionados principalmente con la discapacidad visual.

Los conductores utilizaron antifaces para experimentar algunas de las dificultades que puede enfrentar una persona al desplazarse, identificar obstáculos o utilizar el transporte público.

El director de Transporte Municipal, Juan Alberto García Leija, explicó que esta preparación busca mejorar la atención que reciben las personas que utilizan el servicio.

$!Los conductores realizaron ejercicios con antifaces para conocer algunas de las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual.
Los conductores realizaron ejercicios con antifaces para conocer algunas de las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual. CORTESÍA

La capacitación estuvo a cargo de personal de la Unidad Básica de Rehabilitación, que proporcionó herramientas a los operadores para brindar apoyo adecuado durante los traslados.

SEIS UNIDADES CUBREN LOS RECORRIDOS

La Ruta Estudiantil Gratuita conecta distintos sectores habitacionales con planteles educativos y zonas industriales de Ramos Arizpe, sin costo para quienes utilizan el servicio.

Las seis unidades cuentan con sistemas de seguridad y tecnología para facilitar la operación, entre ellos cámaras, pantallas y acceso mediante código QR.

El Gobierno Municipal señaló que mantendrá la capacitación del personal y el seguimiento a las condiciones de operación del servicio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
Transporte
estudiantes

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Megadecomiso sin detenidos... Lo más raro

Megadecomiso sin detenidos... Lo más raro
El piano centenario de Saltillo: el Steinway olvidado de la Miguel López Ávila

El piano centenario de Saltillo: el Steinway olvidado de la Miguel López Ávila
true

Reprueba subsecretario de SSP examen de aptitud laboral
Personal de Servicios Periciales acudió a la tienda de conveniencia para realizar las diligencias correspondientes.

Muere trabajadora de tienda de conveniencia en el Centro de Saltillo
Natalia Verduzco compartió con VANGUARDIA el relato de su familia sobre las circunstancias previas a la muerte de su padre.

‘Nos fallaron como clínica’, sin médicos ni supervisión nocturna; revelan descuidos dentro de clínica de rehabilitación Gaia en Saltillo
El cuadro saltillense continúa con actividad en la Liga Premier y la Copa Promesas durante este inicio de temporada.

FC Santiago vs Saltillo Soccer: horario y dónde ver la Jornada 4
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, arriba a la derecha, y funcionarios de la UE asisten a la Cumbre de los Ocho Cárpatos el viernes 18 de septiembre de 2026 en Bukovel, al oeste de Ucrania.

Zelensky recibe a líderes mundiales para una cumbre regional en Ucrania en medio de la invasión rusa
Patrick se quedó sin hijos en 2023 después de regresar a su casa en Massachusetts y descubrir que Lindsay había estrangulado a sus tres hijos: Cora, de 5 años, Dawson, de 3 años, y Callan, de 8 meses.

Nueva esposa de Patrick Clancy le muestra su apoyo a su marido y critica duramente los ataques contra él