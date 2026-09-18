Ruta Estudiantil Gratuita moviliza a 800 mil personas al año en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe registra más de 60 mil traslados mensuales y mantiene 6 unidades en operación para conectar zonas habitacionales con escuelas, preparatorias, universidades y sectores industriales. El servicio, impulsado por el Gobierno Municipal, alcanza alrededor de 800 mil traslados al año y cuenta con unidades equipadas con aire acondicionado, cámaras de vigilancia, pantallas y acceso mediante código QR.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el volumen de traslados representa un ahorro para las familias de los estudiantes, además de facilitar los recorridos hacia los centros educativos y zonas industriales. “Estamos hablando de miles de traslados que cada mes representan un apoyo y ahorro para nuestros estudiantes y, claro, para la economía de sus familias. Queremos que la Ruta siga creciendo en calidad, seguridad y atención, porque es un servicio que todos los días está moviendo a Ramos Arizpe”, afirmó.

PREPARAN A CONDUCTORES PARA ATENDER A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Como parte de las acciones de capacitación, los operadores de las seis unidades participaron en una jornada enfocada en la atención y acompañamiento de personas con discapacidad. Durante las actividades recibieron información sobre distintos tipos de discapacidad y realizaron ejercicios prácticos relacionados principalmente con la discapacidad visual. Los conductores utilizaron antifaces para experimentar algunas de las dificultades que puede enfrentar una persona al desplazarse, identificar obstáculos o utilizar el transporte público. El director de Transporte Municipal, Juan Alberto García Leija, explicó que esta preparación busca mejorar la atención que reciben las personas que utilizan el servicio.

La capacitación estuvo a cargo de personal de la Unidad Básica de Rehabilitación, que proporcionó herramientas a los operadores para brindar apoyo adecuado durante los traslados. SEIS UNIDADES CUBREN LOS RECORRIDOS La Ruta Estudiantil Gratuita conecta distintos sectores habitacionales con planteles educativos y zonas industriales de Ramos Arizpe, sin costo para quienes utilizan el servicio. Las seis unidades cuentan con sistemas de seguridad y tecnología para facilitar la operación, entre ellos cámaras, pantallas y acceso mediante código QR. El Gobierno Municipal señaló que mantendrá la capacitación del personal y el seguimiento a las condiciones de operación del servicio.

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