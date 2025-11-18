Cruz Roja Sabinas celebra 39 años de servicio y atención a emergencias
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La delegación atiende más de 2 mil servicios al año, incluyendo accidentes viales, traslados programados y emergencias médicas en toda la región minera
SABINAS, COAH.– Este 17 de noviembre, la Cruz Roja Mexicana Delegación Sabinas conmemoró su 39 aniversario, destacando su trayectoria de servicio ininterrumpido en la región minera del estado.
Desde su fundación en 1986, la institución ha brindado apoyo en emergencias médicas, accidentes de tránsito y desastres naturales, consolidándose como un referente en auxilio y atención prehospitalaria.
TE PUEDE INTERESAR: Acuña: continúa la búsqueda de Ángel Eleaquim, desaparecido desde hace más de seis meses
La delegación nació ante la necesidad de atención inmediata en la localidad, luego de que frecuentes accidentes y emergencias reclamaban auxilio rápido.
El entonces presidente municipal, Jesús María Montemayor Seguy, promovió la creación de la Cruz Roja en Sabinas, reuniendo a ciudadanos comprometidos que conformaron el primer patronato el 24 de mayo de 1985, integrado por Obed Heat Rodríguez como presidente, Teodoro Rodríguez Villarreal como secretario, Ricardo Cárdenas Aguirre como tesorero y Mena Diego de Garza como coordinadora de voluntarios. La supervisión correspondió al delegado estatal Óscar Ramos Clamont.
Entre los primeros logros de la delegación se incluyó la adquisición de dos ambulancias extranjeras y la apertura de su edificio en la calle Cuauhtémoc del Fraccionamiento Arboledas, inaugurado el 16 de noviembre de 1986 por el gobernador José de las Fuente Rodríguez. Desde entonces, la Cruz Roja Sabinas ha mantenido activo su número de emergencias: 861 61 300 40.
Actualmente, la delegación atiende más de 2 mil servicios anuales, que incluyen traslados programados, accidentes viales, urgencias médicas y situaciones de riesgo que requieren intervención inmediata.
Según Nicolás Puente González, comandante de la delegación, la demanda se mantiene constante debido al crecimiento poblacional y la movilidad diaria de Sabinas y municipios cercanos.
La cobertura de la Cruz Roja Sabinas se extiende a toda la región minera, donde actúa como primer frente de auxilio ante emergencias básicas.
TE PUEDE INTERESAR: Vibra Cuatro Ciénegas con el desfile de ‘Clásicos de Pueblos Mágicos 2025’
Erika Andrade, presidenta de Damas Voluntarias, resaltó que gran parte del funcionamiento depende del compromiso de socorristas, paramédicos y voluntarios, quienes se someten a capacitación constante en primeros auxilios, rescate y atención prehospitalaria para garantizar un servicio eficiente y seguro.
A lo largo de casi cuatro décadas, la Cruz Roja Sabinas ha enfrentado diversas contingencias, reafirmando su papel como pilar de auxilio y solidaridad en la comunidad.
(Con información de medios locales)