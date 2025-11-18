Cruz Roja Sabinas celebra 39 años de servicio y atención a emergencias

SABINAS, COAH.– Este 17 de noviembre, la Cruz Roja Mexicana Delegación Sabinas conmemoró su 39 aniversario, destacando su trayectoria de servicio ininterrumpido en la región minera del estado.

Desde su fundación en 1986, la institución ha brindado apoyo en emergencias médicas, accidentes de tránsito y desastres naturales, consolidándose como un referente en auxilio y atención prehospitalaria.

La delegación nació ante la necesidad de atención inmediata en la localidad, luego de que frecuentes accidentes y emergencias reclamaban auxilio rápido.

El entonces presidente municipal, Jesús María Montemayor Seguy, promovió la creación de la Cruz Roja en Sabinas, reuniendo a ciudadanos comprometidos que conformaron el primer patronato el 24 de mayo de 1985, integrado por Obed Heat Rodríguez como presidente, Teodoro Rodríguez Villarreal como secretario, Ricardo Cárdenas Aguirre como tesorero y Mena Diego de Garza como coordinadora de voluntarios. La supervisión correspondió al delegado estatal Óscar Ramos Clamont.

Entre los primeros logros de la delegación se incluyó la adquisición de dos ambulancias extranjeras y la apertura de su edificio en la calle Cuauhtémoc del Fraccionamiento Arboledas, inaugurado el 16 de noviembre de 1986 por el gobernador José de las Fuente Rodríguez. Desde entonces, la Cruz Roja Sabinas ha mantenido activo su número de emergencias: 861 61 300 40.