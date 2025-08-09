Identifican al minero número 19 en Pasta de Conchos tras casi dos décadas

SABINAS, COAH.— El Mando Unificado de Pasta de Conchos informó que el pasado 7 de agosto se notificó a los familiares la identificación del minero número 19, uno de los cuerpos recuperados tras la tragedia ocurrida en la mina en 2006. Con este avance, ya suman 19 familias que han recibido la confirmación de la identidad de sus seres queridos.

La identificación fue confirmada a través de análisis genéticos realizados por el Centro Nacional de Genoma Humano. La información fue entregada directamente a los familiares, quienes solicitaron mantener su privacidad. Hasta ahora, 16 familias han recibido la entrega digna de los restos, mientras que otras tres están en proceso y se espera que las entregas se completen entre agosto y septiembre.

Las labores de búsqueda continúan activas en las tres áreas prioritarias: rampas y las lumbreras 1 y 2, donde se han recuperado 23 cuerpos en total. De estos, cuatro permanecen pendientes de identificación. Además de restos biológicos, los equipos han encontrado accesorios personales que pertenecieron a los trabajadores desaparecidos.

Aunque oficialmente se reportan 23 cuerpos recuperados, colectivos de familiares y viudas llevan un conteo propio que llega a 25 mineros localizados, lo que refleja la complejidad del trabajo en el terreno.

El vocero del Mando Unificado, Julio Antonio Sánchez Morales, destacó el compromiso de las autoridades para mantener la transparencia y el respeto hacia los familiares durante todo el proceso, garantizando entregas dignas y confidencialidad.

Esta tragedia, que ocurrió hace más de 19 años, ha significado para la comunidad minera y las familias afectadas una búsqueda constante de justicia y memoria. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con las instituciones federales y estatales que conforman el Mando Unificado, continúan sus esfuerzos para culminar las labores de rescate y brindar cierre a esta dolorosa etapa.

Cada minero identificado representa una victoria contra el olvido y un acto de respeto hacia quienes perdieron la vida en la explosión del 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos. Las autoridades mantienen la prioridad en la atención humana y la protección de los derechos de las familias mientras avanzan en las investigaciones y entregas finales.

