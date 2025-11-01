Sancionan a alumnas de tras altercado en Sabinas; secundaria refuerza tutorías y valores

SABINAS, COAH.- Un conflicto entre estudiantes de la Escuela Técnica 68 provocó la intervención de autoridades educativas y la implementación de sanciones para restaurar el orden y la convivencia en el plantel, en Sabinas.

El incidente ocurrió al finalizar las clases, cuando una madre intervino para retirar a su hija tras un altercado con otra estudiante. La situación fue reportada de inmediato al supervisor del plantel, lo que activó los protocolos oficiales de la Secretaría de Educación para atender conflictos entre alumnos.

TE PUEDE INTERESAR: Muere adulto mayor tras ser encontrado en abandono en Múzquiz

Las autoridades recibieron a los padres al día siguiente y decidieron suspender temporalmente a las jóvenes involucradas, medida que se mantendrá hasta el próximo miércoles.

La directora del plantel, Lucila Sánchez Berlanga, señaló que el enfrentamiento surgió a partir de desacuerdos vinculados a interacciones en redes sociales y conflictos previos fuera del ámbito escolar. Subrayó que no se trata de un caso de acoso escolar sistemático, sino de un incidente aislado que requiere seguimiento. También indicó que una de las estudiantes había recibido orientación de la maestra de tutoría, aunque no siguió las indicaciones.

Ante estos hechos, la institución planea reforzar programas de educación socioemocional, tutorías y valores cívicos para prevenir nuevos conflictos y fomentar un ambiente de respeto y cooperación entre los alumnos. Sánchez Berlanga destacó la importancia de que los estudiantes respeten las normas del plantel y mantengan un comportamiento responsable dentro y fuera de la escuela.

La Secretaría de Educación continuará supervisando la situación y apoyando al personal docente para garantizar la seguridad y el respeto dentro de la Técnica 68. Las medidas buscan que los alumnos desarrollen habilidades de resolución de conflictos y comunicación, reforzando la convivencia pacífica y la participación activa de las familias en el seguimiento del comportamiento estudiantil.

(Con información de El Tiempo)