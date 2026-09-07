Villa de Esperanzas, Coahuila, prepara jornada para honrar su pasado japonés

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    Villa de Esperanzas, Coahuila, prepara jornada para honrar su pasado japonés
    Daniel Furukawa, presidente honorario de la Asociación Japonesa de Coahuila, recorrió Villa de Esperanzas y visitó el Museo-Teatro “Benito Juárez”, en la región caarbonífera. ARCHIVO

La reunión pretende fortalecer los lazos entre habitantes, descendientes y representantes de agrupaciones dedicadas a preservar esta herencia binacional

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- La historia japonesa de la comunidad de Villa de Esperanzas, en el municipio de Múzquiz, Coahuila, volverá a tomar fuerza el próximo 19 de septiembre, luego de la visita de Daniel Furukawa, presidente honorario de la Asociación Japonesa de Coahuila, A.C., y fundador y expresidente de la Asociación México-Japonesa del Noreste, A.C.

Durante su recorrido por la localidad, Furukawa visitó el Museo-Teatro “Benito Juárez”, uno de los inmuebles más representativos de Villa de Esperanzas y testigo de buena parte de la historia minera y social de la población.

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La presencia del dirigente cobra especial relevancia por los vínculos históricos que existen entre esta comunidad y la migración japonesa.

Documentos históricos señalan que desde 1901 comenzaron a llegar trabajadores japoneses a Las Esperanzas para incorporarse a las actividades mineras. Posteriormente, miles de migrantes fueron enviados a distintos campamentos carboníferos de la Región Carbonífera de Coahuila.

La llegada de aquellos trabajadores dejó una huella que permanece hasta la actualidad a través de familias descendientes de japoneses y de agrupaciones que han buscado conservar su memoria, tradiciones y relación con México.

El propio Archivo Histórico de Coahuila conserva documentos que dan cuenta de la presencia japonesa en la zona desde los primeros años del siglo 20, incluso de situaciones de maltrato y dificultades que enfrentaron algunos inmigrantes.

El Museo-Teatro “Benito Juárez” forma parte de ese escenario histórico. Su construcción comenzó en 1904, cuando la comunidad minera se encontraba en pleno crecimiento, y posteriormente se convirtió en uno de los principales espacios de reunión y actividades culturales de Las Esperanzas.

La visita de Furukawa representa así algo más que un recorrido por un inmueble histórico: abre la puerta a un nuevo encuentro entre la comunidad local y quienes mantienen vigente el legado de la migración japonesa.

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En el recinto sostuvo un diálogo con el profesor Melesio Mendoza Vargas, quien recientemente retomó las actividades como director del Museo-Teatro “Benito Juárez”.

La convocatoria para el próximo 19 de septiembre busca reunir a habitantes, descendientes y personas interesadas en conocer una historia que comenzó hace más de un siglo y que todavía forma parte de la identidad de Villa de Esperanzas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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