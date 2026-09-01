Sheinbaum destaca avances en educación durante su Segundo Informe y contrasta su gobierno con el de Peña Nieto

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los avances registrados en materia educativa durante los primeros 23 meses de su administración y reconoció la continuidad de algunas políticas impulsadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En su mensaje, la mandataria también contrastó las acciones de su gobierno con las implementadas durante administraciones anteriores, particularmente con la reforma educativa impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. “Durante muchos años, mientras millones de mexicanas y mexicanos trabajaban todos los días para salir adelante, el gobierno se fue alejando de la gente, de sus necesidades y de sus realidades”, señaló.

Sheinbaum sostuvo que con la llegada de la Cuarta Transformación se modificó la relación entre el gobierno y la población, al tiempo que aseguró que durante su administración se ha aplicado una política de austeridad. “Se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos y se gobernaba para unos pocos. Eso terminó con la llegada de la Cuarta Transformación y lo digo claro, debe continuar de esa manera. Se separó el poder económico del poder político y se gobierna con honestidad. Hoy existe una relación distinta entre el gobierno y el pueblo”, afirmó. GOBIERNO REPORTA REDUCCIÓN DEL GASTO Y AUMENTO SALARIAL PARA MAESTROS La presidenta aseguró que durante los primeros 23 meses de su administración se redujo el gasto corriente en 200 mil millones de pesos respecto a 2024, sin afectar las áreas sustantivas del gobierno. “Somos un gobierno que está presente en cada rincón del territorio que recorre el país, que escucha, atiende y rinde cuentas. Durante estos 23 meses hemos cuidado cada peso; no hemos comprado vehículos de lujo ni destinado a recursos públicos a gastos innecesarios. Los salarios de los servidores públicos del más alto nivel no han aumentado; además, hemos reducido el gasto corriente en 200 000 millones de pesos comparado con 2024, sin afectar las áreas sustantivas”, indicó. De acuerdo con Sheinbaum, los ahorros permitieron mejorar las condiciones de quienes tienen menores ingresos dentro del servicio público y aumentar los salarios de las y los maestros. “Estos ahorros nos han permitido mejorar las condiciones de quienes menos ganan en el servicio público, así como aumentar el salario de las y los maestros en 10% en 2025 y en 26% y en 9% en 2026.” La presidenta también señaló que se garantizaron 30 mil nuevas plazas para áreas como la Guardia Nacional, seguridad, servicios de salud y educación, además de la creación de tres nuevos programas de bienestar. BECAS LLEGAN A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR En materia de apoyos educativos, Sheinbaum destacó la ampliación de los programas de becas para estudiantes de distintos niveles. “La transformación también se vive en las aulas. Una beca puede hacer la diferencia entre continuar en la escuela o abandonarla. Igual a las condiciones de llegada. Por ello, todas y todos los estudiantes de secundaria pública reciben la beca Tacetiña.” La mandataria informó que durante 2026, ocho millones de estudiantes de primaria recibieron apoyo para útiles y uniformes escolares. Además, señaló que cerca de cinco millones de jóvenes de educación media superior cuentan con la Beca Benito Juárez y que al finalizar 2026 cerca de 800 mil estudiantes universitarios recibirán las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. “Es decir, todos los estudiantes de primaria, preparatoria están becados y vamos también por más becas en la educación superior.” Sheinbaum agregó que, mediante el programa La Escuela es Nuestra, más de 73 mil planteles de educación básica y media superior han recibido recursos durante 2026 para mejorar sus instalaciones, con la participación de madres y padres de familia.

GOBIERNO AMPLÍA ESPACIOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Como parte de la estrategia para fortalecer la educación media superior, la presidenta destacó la creación del Bachillerato Nacional, cuyo objetivo es unificar las distintas preparatorias y tecnológicos del país bajo un mismo esquema educativo. “Como nos comprometimos, hemos dedicado esfuerzos y recursos para fortalecer y ampliar la educación media superior y superior. Para ello creamos el Bachillerato Nacional con el objetivo de unificar todas las preparatorias y tecnológicos del país bajo un mismo paraguas educativo, garantizando su cobijo con algún institución de educación superior.” Sheinbaum informó que este año ingresaron más de 657 mil jóvenes de la primera generación del Bachillerato Nacional, quienes recibirán una doble certificación: una de la Secretaría de Educación Pública y otra de una institución de educación superior, derivada de acuerdos con 29 universidades y tecnológicos nacionales y estatales. También señaló que se eliminó el examen de admisión a la educación media superior en 17 entidades. “Eliminamos el examen de admisión a la educación media superior en 17 entidades. A diferencia de años anteriores que las y los adolescentes se les hacía creer que había buenas y malas escuelas y que su calificación en un examen determinaba a cuál de ellas podían acceder.” La presidenta indicó que el nuevo esquema, denominado “Mi derecho, mi lugar”, busca que las y los jóvenes puedan elegir la escuela de educación media superior pública a la que desean ingresar, considerando su ubicación y sus intereses.

PREVÉN 400 MIL NUEVOS LUGARES PARA BACHILLERATO HACIA 2030 Para ampliar la capacidad de atención en educación media superior, Sheinbaum señaló que durante 2026 se habrán creado nuevos espacios mediante construcciones y ampliaciones de planteles. “En 2026 habremos creado 156 nuevos lugares en educación media superior gracias a 485 construcciones y ampliaciones y llegaremos a 400 000 nuevos lugares para alcanzar el 90% de la cobertura nacional en este nivel educativo para 2030.” La cifra mencionada por la presidenta forma parte de la meta para incrementar la cobertura nacional de este nivel educativo durante los próximos años. SHEINBAUM REPORTA MÁS ESPACIOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR En educación superior, la presidenta destacó la expansión de instituciones públicas y la creación de nuevos espacios para estudiantes. Para 2026, dijo, la Universidad Nacional Rosario Castellanos contará con 13 nuevas unidades académicas en distintas regiones del país y una matrícula de 119 mil 280 estudiantes. También informó que se alcanzaron 239 Universidades para el Bienestar Benito Juárez, con una matrícula de 285 mil alumnos. “En todo el sistema público de universidades autónomas, politécnicos y tecnológicos públicos, en 2 años se habrán creado 245,111 lugares adicionales. Es decir, 1/4 de millón de jóvenes que antes no encontraban lugar hoy tienen la opción de estudiar.” DESTACA BASIFICACIÓN DE 200 MIL MAESTRAS Y MAESTROS En materia laboral para el sector educativo, Sheinbaum señaló que durante su administración se han basificado 200 mil maestras y maestros, además de los trabajadores que obtuvieron este beneficio durante el gobierno de López Obrador. “Se han basificado, sumado al millón de profesores que se basificaron durante el sexenio del presidente López Obrador, 200 mil maestras y maestros más.” La presidenta anunció además que a partir de septiembre comenzará una consulta en las escuelas para que las y los docentes de educación pública participen en la definición del mecanismo de promoción de la movilidad vertical y horizontal. “A partir de este mes inicia una consulta, escuela por escuela para que todas las maestras y maestros de educación pública decidan con libertad la forma en la que desean que se promueva la movilidad vertical y horizontal, así como su transparencia.” SHEINBAUM CONTRASTA POLÍTICA EDUCATIVA CON SEXENIO DE PEÑA NIETO Durante su discurso, la presidenta hizo referencia a la reforma educativa implementada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y señaló una diferencia en el proceso para definir las políticas relacionadas con el magisterio. “A diferencia de la reforma educativa en la época de Peña Nieto que fue impuesta, nosotros consultamos democráticamente a todas las maestras y los maestros.” El señalamiento se dio en el contexto de las acciones anunciadas por su administración para consultar al personal docente sobre los mecanismos de promoción dentro del sistema educativo público. DISTRIBUYEN LIBROS DE TEXTO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA Otro de los puntos abordados durante el informe fue la distribución de materiales educativos. “La educación básica: 154.5 millones de libro de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana. Y ya se está trabajando para que en 2027 se incorporen tres libros de texto más: Historia de México, Enseñanza de las Matemáticas y Lectoescritura.” La estrategia contempla la incorporación de nuevos materiales para esos tres campos a partir de 2027.

SHEINBAUM DESTACA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ESPACIOS CULTURALES La presidenta también incluyó dentro de los avances educativos las acciones relacionadas con la formación artística y cinematográfica. “La educación artística también es una prioridad; desde 2025 se eliminaron las cuotas en todas las escuelas de Limbal, Elina y el centro de capacitación cinematográfica y se mejoraron integralmente 1600 espacios educativos.” Asimismo, destacó la apertura de un nuevo Centro de Capacitación Cinematográfica en Chapultepec, cuya matrícula, afirmó, se multiplicó por cinco. “Abrimos el nuevo centro de capacitación cinematográfica en Chapultepec que multiplicó por cinco la matrícula. La Orquesta Escuela Carlos Chávez tiene sede por primera vez después de 37 años y con el Fondo de Cultura Económica se editaron 2.5 millones de libros para jóvenes de 14 países y se han promovido más de 26 000 grupos de lectura.” Con estos resultados, Sheinbaum presentó durante su Segundo Informe de Gobierno una estrategia educativa centrada en la ampliación de becas, creación de espacios escolares, fortalecimiento de la educación media superior y superior, basificación de docentes y transformación de los mecanismos de ingreso y promoción educativa.