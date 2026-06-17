$!Saltillo: preparan restaurantes promociones de mundial; todos transmitirán partidos

El representante empresarial manifestó su entusiasmo por esta iniciativa coordinada que tiene como principal objetivo asegurar que la Copa del Mundo se pueda vivir plenamente en los comercios locales de la ciudad, impulsando de esta forma la actividad económica del sector.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Saltillo, Isidoro García Reyes, anunció de manera formal el próximo lanzamiento de una serie de promociones especiales dentro de los establecimientos de la capital de Coahuila para la temporada mundialista.

García Reyes explicó que esta estrategia comercial surge a partir de un trabajo en conjunto entre la Canirac, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) y VANGUARDIA.

“Hay grandes promociones que estarán dando dando a conocer a través de una sinergia que se está haciendo entre OCV, Canirac y el medio que ustedes representan y, al final del día, tenemos que estar viendo también apoyar el consumo local, que sepa también la gente que ha llegado de otras localidades que hay opciones para poderlo disfrutar”, señaló.

Con respecto a las dudas que se habían generado en la comunidad sobre la posibilidad de observar los partidos de fútbol en los establecimientos, el entrevistado fue enfático al aclarar que los comercios se han alineado con las normativas para garantizar las proyecciones de forma legal y segura.

El presidente de la Canirac Saltillo aclaró que las personas no deben caer en confusiones, puesto que los negocios que cuentan con la infraestructura adecuada dentro de sus locales se encuentran listos para efectuar las transmisiones de los partidos.

“Es importante mencionar que el gremio gastronómico se alineó a la iniciativa y al deber ser de las disposiciones que se daban para la transmisión del mundial. Es decir, el restaurantero ahorita está listo para poder transmitirlo, de estar en orden y poderle dar esa experiencia también a los comensales. Entonces, que no exista confusión”, afirmó García Reyes.

De igual manera, el directivo extendió una invitación a los aficionados para que sigan de cerca las redes sociales de los restaurantes y de la Canirac con el fin de conocer los horarios y programaciones correspondientes a los partidos de otras selecciones internacionales.

“Los invitamos a que estén al pendiente de las redes sociales de cada restaurante o de nuestro gremio que es Canirac para que pueda revisar otros partidos de otras selecciones y que pueda vivir esta fiesta del fútbol en cualquier momento y en cualquier horario”, comentó.