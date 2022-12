Saltillo: profesor de la EAP inicia defensa legal por señalamientos de plagio y violencia de género

SALTILLO, COAH.- La defensa legal del profesor de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila señalado de ejercer violencia de género y plagio, presentó una denuncia civil por daño moral y patrimonial en contra de quien lo señalara en redes sociales. La denuncia prevé llamar a la Senadora del estado de Tamaulipas por MORENA, Guadalupe Covarrubias, a rendir un informe respecto del pronunciamiento sobre el tema que hizo en tribuna.

“Se debe poner un alto a las -libres acusaciones-”, señaló el profesor Roberto en su cuenta de Facebook, donde informó a sus seguidores que había procedido legalmente contra Nallely, su ex pareja, quien lo señaló por la misma red social de violencia y plagio. “Pongamos un alto a quienes a través de redes dirigen campañas de odio social, alto total para la cobardía, que desde el avatar sueña con implementar justicia por medio del like, comentario o clic en compartir; evaluación de los sin amor”.

El docente dijo que ejerce su derecho y que espera sentar un precedente de igualdad; “descalificar, intimidar, jalonear, cachetear, difundir contenido íntimo, amenazar y golpear son manifestaciones de violencia que quedan escondidas detrás del “sé hombre y calla”. Rompamos con la omertá, el tabú y el prejuicio que reina sobre los hombres violentados”.

En un video dirigido a la Senadora tamaulipeca por MORENA, Guadalupe Covarrubias, quien llevó la denuncia de redes sociales a tribuna, Roberto le hizo un llamado a apegarse al estado de derecho.

“Yo le invito a usted, siendo una persona de ley, que se apegue al Estado de Derecho, que no juzgue, que vele también por la presunción de inocencia que tenemos todos los mexicanos, hombre, mujer, cualquier género. Me parece muy noble la tarea que hace de defender a las mujeres, pero no olvide que son más genuinos los derechos humanos y que los derechos humanos no tienen género”.

Le solicitó además mesurar sus declaraciones y publicaciones en redes sociales, pues aseguró que el impacto que estas tienen han generado un odio social en su contra.

Brenda Zavala de la Peña, asesora legal del profesor, informó que en la denuncia fue señalada la violencia digital de la que fue objeto su cliente y adelantó que preparan la denuncia penal por el delito de invasión a la privacidad, la imagen o la intimidad personal.