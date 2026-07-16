Abre UAdeC inscripciones a talleres culturales en Saltillo

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    Las inscripciones para los talleres culturales agosto-diciembre de 2026 ya están abiertas en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de Saltillo. CORTESÍA
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La oferta de agosto a diciembre de 2026 incluye fotografía, música, cine, dibujo, pintura, modelado y meditación. El registro se realiza de martes a sábado en el Centro Histórico

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió las inscripciones para los talleres culturales correspondientes al ciclo agosto-diciembre de 2026, dirigidos tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

El registro se realiza en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Hidalgo número 211, en el Centro Histórico de Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-uadec-abre-su-tradicional-curso-de-aerobics-para-toda-la-comunidad-AC22200642

Las personas interesadas pueden acudir de martes a sábado, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. Para solicitar información está disponible el teléfono 844 410-97-05.

La oferta incluye fotografía digital y cortometraje, impartidos por Fernando Recio; arte para niños, a cargo de Maly Mally Chávez; modelado, con Estefanía Ramírez, y violín, con Samuel Ulises Villanueva.

$!La oferta académica incluye talleres de fotografía digital, cortometraje, cinefotografía, dibujo artístico, pintura al óleo, modelado, entre otros.
La oferta académica incluye talleres de fotografía digital, cortometraje, cinefotografía, dibujo artístico, pintura al óleo, modelado, entre otros. CORTESÍA.

También se ofrecerán talleres de guitarra acústica, con Claudio Muñiz Matos; meditación y budismo, con Kelsan Damcho; dibujo artístico y pintura al óleo, ambos con José Luis Covarrubias.

Recio también estará al frente del taller de cinefotografía y lenguaje visual, mientras que Rodrigo Herrera impartirá las clases de solfeo y piano.

La institución informó que los días, horarios, tarifas y condiciones específicas varían según cada taller, por lo que deberán consultarse en los materiales informativos correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/invita-uadec-a-visitar-el-recinto-del-patrimonio-cultural-durante-las-vacaciones-de-verano-GD21773445

El cupo disponible dependerá de la matrícula de cada actividad, por lo que se recomendó realizar el registro directamente en las instalaciones del Recinto de Patrimonio Cultural Universitario.

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