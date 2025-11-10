Activan este jueves operativo especial de seguridad por el Buen Fin en Saltillo

Saltillo
/ 10 noviembre 2025
    Activan este jueves operativo especial de seguridad por el Buen Fin en Saltillo

Habrá presencia en plazas comerciales, zona centro, corredores bancarios y restaurantes

Este jueves 13 de noviembre arrancará en Saltillo el operativo de seguridad con motivo de El Buen Fin, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la Comisaría, el dispositivo contempla la participación de más de mil elementos municipales, quienes estarán distribuidos en las zonas de mayor afluencia comercial. El despliegue incluirá a la Policía Preventiva, al Grupo de Reacción Sureste, al Centro de Control y Comando (C2) y a 16 agrupamientos operativos.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Avanzan obras de ampliación en centros comunitarios

Entre los agrupamientos que intervendrán se encuentran el Bancario, Transporte, K-9 (Binomios Caninos), Policía Montada y Mercados, además de las áreas de Tránsito y Rescate Municipal, que reforzarán la vigilancia vial y el apoyo en caso de emergencias.

El operativo contempla presencia en plazas comerciales, zona centro, corredores bancarios y restaurantes, donde se realizarán patrullajes preventivos, recorridos y supervisión en estacionamientos y áreas de retiro de efectivo.

También se trabaja en la coordinación con otras fuerzas de seguridad para que participen elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, cuyos efectivos serán definidos en los próximos días.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo invita a disfrutar la Callejoneada ‘Historias y Leyendas’

El despliegue busca prevenir robos, asaltos y delitos patrimoniales durante el Buen Fin, cuando se espera mayor flujo de personas en centros comerciales y zonas de consumo.

La Comisaría exhortó a la población a mantener precauciones al realizar compras o retiros bancarios y a reportar cualquier situación sospechosa a los números de emergencia.

Temas


Seguridad
El Buen fin
operativos

Localizaciones


Saltillo

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Emanuel Olache, explicó que las variaciones de temperatura y el uso de calentadores domésticos influyen en el aumento de días con mala calidad del aire durante la temporada invernal.

Aumentan días con mala calidad del aire por variaciones de temperatura y uso de calentadores: Dirección de Medio Ambiente de Saltillo
Autoridades municipales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y acordar medidas preventivas.

Instalará Ayuntamiento de Saltillo mesa de trabajo para gestionar puente peatonal en Lomas del Sur
El instituto hace un llamado a completar esquemas de vacunación por la temporada de frío.

IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía
El director general del COBAC informó que cerca del 10 por ciento del personal docente trabaja con contratos temporales desde hace siete años, debido a la falta de recursos federales y a la ausencia de concursos para otorgar plazas.

Desde 2018, 10% de docentes del Colegio de Bachilleres de Coahuila trabaja sin plaza
La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, destacó que la entidad solo cuenta con tres proyectos federales en el Presupuesto de Egresos 2026, por lo que será necesario continuar con la gestoría desde el Gobierno estatal y el Congreso local.

Coahuila deberá mantener gestión por falta de nuevos proyectos federales: Luz Elena Morales
La Sedu de Coahuila recuerda que los estudios cursados sin RVOE carecen de validez oficial y no permiten titularse ni continuar con posgrado.

Estudiantes de Coahuila pueden denunciar irregularidades con RVOE; conoce cómo
true

POLITICÓN: Reiteran reclamo en Durango por ‘extorsión’ de la CATEM; piden no bajar la guardia en Coahuila
Un atolototote

Un atolototote