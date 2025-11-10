Activan este jueves operativo especial de seguridad por el Buen Fin en Saltillo

Este jueves 13 de noviembre arrancará en Saltillo el operativo de seguridad con motivo de El Buen Fin, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la Comisaría, el dispositivo contempla la participación de más de mil elementos municipales, quienes estarán distribuidos en las zonas de mayor afluencia comercial. El despliegue incluirá a la Policía Preventiva, al Grupo de Reacción Sureste, al Centro de Control y Comando (C2) y a 16 agrupamientos operativos.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Avanzan obras de ampliación en centros comunitarios

Entre los agrupamientos que intervendrán se encuentran el Bancario, Transporte, K-9 (Binomios Caninos), Policía Montada y Mercados, además de las áreas de Tránsito y Rescate Municipal, que reforzarán la vigilancia vial y el apoyo en caso de emergencias.

El operativo contempla presencia en plazas comerciales, zona centro, corredores bancarios y restaurantes, donde se realizarán patrullajes preventivos, recorridos y supervisión en estacionamientos y áreas de retiro de efectivo.

También se trabaja en la coordinación con otras fuerzas de seguridad para que participen elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, cuyos efectivos serán definidos en los próximos días.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo invita a disfrutar la Callejoneada ‘Historias y Leyendas’

El despliegue busca prevenir robos, asaltos y delitos patrimoniales durante el Buen Fin, cuando se espera mayor flujo de personas en centros comerciales y zonas de consumo.

La Comisaría exhortó a la población a mantener precauciones al realizar compras o retiros bancarios y a reportar cualquier situación sospechosa a los números de emergencia.