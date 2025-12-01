Aguas de Saltillo pide proteger medidores ante frentes fríos; menos del 25% de usuarios cuenta con seguro

Con la llegada de los primeros frentes fríos, Aguas de Saltillo pidió a la ciudadanía proteger sus medidores y cualquier tubería que esté a la intemperie. De acuerdo con Iván José Vicente García, gerente general de la empresa, esta temporada suele incrementar las fugas y averías, especialmente en instalaciones descubiertas.

“Lo principal es proteger no solo el medidor, sino todas las infraestructuras que estén a la intemperie”, dijo.

La campaña “Protege tu medidor” ya está en marcha y busca que los usuarios cubran tanto el aparato como las tuberías que suben o bajan del tinaco y las conexiones del grupo de presión. Vicente García recomendó utilizar materiales plásticos diseñados para ese fin, disponibles en ferreterías, aunque también pueden emplearse alternativas caseras.

“Si no se tienen a la mano estos materiales, se puede utilizar papel de periódico seco; es muy bueno para proteger de los fríos”, comentó.

El funcionario advirtió que una rotura puede derivar en fugas y consumos no visibles de inmediato, lo que a su vez se refleja en facturaciones elevadas. Por ello, insistió en cubrir cualquier tramo expuesto para evitar daños por congelamiento.

EL SEGURO DEL MEDIDOR

Además de la protección física, existe la opción de contratar un seguro que cubre el reemplazo del medidor en caso de rotura. En Saltillo, 60 mil usuarios cuentan con este beneficio, de un total de 280 mil tomas registradas. “Aproximadamente el 25% tiene asegurado su medidor”, mencionó.

El seguro puede pagarse de una sola vez, con un costo cercano a 250 pesos, o a través de mensualidades de 25 pesos, cuyo monto varía según la tarifa de cada usuario.

“Si un medidor llega a dañarse, hay distintos precios en función de la tarifa, pero está rondando entre los 800 y mil 500 pesos”, informó.

Aun así, reiteró que lo más importante es evitar llegar al punto de una rotura. “El seguro entra una vez que se produce la rotura, que es lo que no queremos”, dijo.

Vicente García subrayó que la responsabilidad de proteger el medidor recae en cada usuario. Y aunque el seguro puede cubrir daños inesperados, resaltó que la prevención sigue siendo la medida más eficaz para evitar fugas, desperdicio y gastos adicionales.