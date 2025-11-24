Municipio de Saltillo analiza implementar ocho camiones de transporte eléctricos

El Gobierno Municipal de Saltillo analiza la posibilidad de implementar cerca de ocho unidades eléctricas de transporte público.

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa Molina, expuso que recientemente se reunió con una empresa proveedora de este tipo de unidades.

“La verdad es que tiene muchas ventajas, muchas más de las que nosotros habíamos visto en un inicio y en cuanto tengamos programación de la demo, con todo gusto lo compartimos para disfrutarlo. Hay muchas estructuras financieras disponibles y mucho más abiertas de lo que nosotros hubiéramos pensado, la verdad”, detalló.

Asimismo mencionó que se necesita tener claridad en el socio estratégico respecto a cuál va a ser el concesionario, aunque es “viable al 100 por ciento”.

Explicó que se espera que estas unidades se implementen en una “ruta mediana” que tiene entre 15 y 18 unidades, por lo que se espera poder tener entre ocho y 10 eléctricas.

“El tema de lo eléctrico no es solamente que no contaminas, el tema de lo eléctrico está diseñado de tal manera que se ancla financieramente sobre el precio que tiene el diésel.

“‘¿Cuánto gastas tú de diesel a la semana? 1500. Esa es la mensualidad que me vas a pagar por mi camión eléctrico o por electrificarte una unidad’. Luego después de eso viene una serie de ahorros sobre el mantenimiento. No tienes que comprarle filtro, no tienes que comprarle aceite, no tienes que comprar hasta los frenos, porque el motor eléctrico tiende a frenar solo”, apuntó.

AHORRA HASTA 60 POR CIENTO

En marzo de este año, VANGUARDIA publicó que la electrificación de una flota de unidades de transporte público representa hasta un 60 por ciento en el ahorro tanto en combustible como en mantenimiento.

“Hoy entre gasolina y eléctrico puedes estar ahorrando un 60 por ciento en la electricidad frente al combustible y en mantenimiento también alrededor de un 60. Eso te permite que tu flotilla sea más eficiente en términos de costos operativos para el transporte personal, y aplica tanto para personal de privados como de público”, apuntó entonces Arturo Gómez, subdirector de desarrollo de negocios de Super Cool Mobility Center.

Detalló además que pruebas hechas en el Estado de México demostraron que un camión de combustión gasta cerca de 950 pesos diarios de gasolina, mientras que un eléctrico invierte cerca de 233.

“La recuperación de la inversión es muy rápida, sobre todo cuando estás hablando de transporte público. Si me dices que es un vehículo para ir a la oficina y regresar en la tarde, no lo vas a recuperar rápido. Pero en transporte de personal y público, todo el día lo estás moviendo, entre más lo muevas, entre más ande un vehículo eléctrico, más rápido recuperas la inversión”, puntualizó.