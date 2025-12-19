Amplían carriles y corrigen giros en cruce Arizpe–Cárdenas al sur de Saltillo

El Ayuntamiento de Saltillo inició la adecuación vial del cruce entre los bulevares Emilio Arizpe de la Maza y Antonio Cárdenas, una intervención —se dijo— enfocada en mejorar el flujo vehicular y reducir los tiempos de traslado en el nodo con mayor carga de tránsito del sur de la ciudad. Durante el arranque de la obra, el alcalde Javier Díaz González comentó que la modificación permitirá incrementar la capacidad de desahogo en las vueltas con mayor demanda. “La gente que viene por Emilio Arizpe y se quiere incorporar a Antonio Cárdenas hacia el sur va a pasar de dos a tres carriles”. TE PUEDE INTERESAR: Así serán las estaciones del tren Saltillo-Monterrey: cafetería, locales, bici estacionamiento El edil dijo que, aunque el semáforo permite un mayor cruce, actualmente el flujo se ve limitado por la geometría del crucero. “Con el tiempo del verde —refiriéndose al semáforo— pasan menos vehículos de los que podrían pasar, porque se tienen que detener en la vuelta debido a cómo está colocado el camellón”, mencionó, al señalar que esto rompe la continuidad del tránsito. El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa Molina, agregó que la obra atiende puntos físicos que hoy generan cuellos de botella. En la vuelta izquierda de Emilio Arizpe hacia Antonio Cárdenas, indicó, se registra una demanda de hasta “mil 700 vehículos por hora en los periodos de mayor afluencia”.

Para resolverlo, informó que el primer ajuste se realizará sobre Emilio Arizpe, donde se eliminará el elemento que hoy divide los carriles. “Se va a demoler el cordón cuneta que separa los carriles para que desde un inicio existan tres carriles formales para la vuelta”. El segundo ajuste se ejecutará ya sobre Antonio Cárdenas, con la reubicación del camellón central para mejorar el radio de giro. “Ese camellón se va a recorrer aproximadamente 10 metros hacia atrás, a la altura del semáforo, para que el giro sea más suave y puedan dar vuelta tres vehículos de manera simultánea”, dijo. Añadió que el diseño de estas adecuaciones se realizó tomando como referencia el tamaño de los vehículos de mayor dimensión que circulan por la zona, particularmente los camiones de transporte de personal. “El radio de giro y el ancho de carriles se calcularon considerando este tipo de unidades, para que puedan circular sin invadir carriles contiguos y sin reducir la seguridad”.

El funcionario indicó que el diseño actual obliga a los conductores a frenar justo en el vértice del giro, lo que reduce la capacidad del cruce y complica el paso de transporte pesado. Con la nueva configuración, dijo, se busca eliminar esos frenados y permitir una circulación continua. En el sentido contrario, donde el mayor flujo se presenta por la tarde, el director del IMMUS señaló que se concentran hasta “mil 500 vehículos por hora entre las 6:30 y las 7:30 de la tarde” en la vuelta continua de Antonio Cárdenas hacia Emilio Arizpe. En ese tramo se atenderá la isleta para ordenar la circulación y evitar filas múltiples.