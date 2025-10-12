ARHCOS: ante incertidumbre por aranceles, llaman a ‘hacer más con menos’

Saltillo
12 octubre 2025
    ARHCOS: ante incertidumbre por aranceles, llaman a ‘hacer más con menos’
    Luis Xavier Galindo Valdés, presidente de ARHCOS, llamó a las empresas a enfocarse en eficiencia y productividad ante la incertidumbre comercial.

La posible aplicación de aranceles en Estados Unidos genera incertidumbre en la industria automotriz del Sureste, donde ocho de cada diez empleos dependen de este sector

Aun sin la entrada en vigor de los aranceles del 25 por ciento anunciados por el gobierno de Estados Unidos, la expectativa de su aplicación mantiene cautela entre las plantas del Sureste de Coahuila, indicó Luis Xavier Galindo Valdés, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de Coahuila Sureste (ARHCOS).

“El señor dice que va a pasar esto y aquello, pero luego no sucede. Eso crea ruido entre las plantas, porque todavía no sabemos exactamente qué sí y qué no va a suceder”, dijo Galindo Valdés.

De acuerdo con cifras del Inegi retomadas por VANGUARDIA y publicadas recientemente, la producción de vehículos pesados cayó 59.3 por ciento en septiembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las exportaciones bajaron 58.3 por ciento. En el acumulado de enero a septiembre, la producción descendió 34.5 por ciento y las exportaciones 29.1 por ciento.

En ese sentido, el dirigente mencionó que alrededor del 80 por ciento de la economía del Sureste de Coahuila está vinculada con el sector automotriz, por lo que una disminución en pedidos tendría efectos en la región.

“Definitivamente, si hay una caída en pedidos, el impacto sería muy fuerte en la región”, dijo.

Galindo Valdés agregó que las empresas deben concentrarse en eficiencia, calidad y productividad para conservar operaciones y empleo.

“Tienes que hacer que sea más rentable que estén aquí. Demostrar ante los corporativos que tenemos ventaja competitiva por estar en México, en Coahuila y sobre todo aquí, en el Sureste. No hay que preocuparnos, hay que ocuparnos; el nombre del juego es ser mejores cada vez”, señaló.

Finalmente, mencionó que diversificar la actividad económica puede contribuir a reducir la dependencia de la manufactura automotriz.“He visto que se busca atraer inversión en otros giros, como el turismo. Todo eso suma y es importante”, concluyó.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

