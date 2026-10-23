Aseguran más de mil 400 motocicletas en Saltillo; solo 3 de cada 10 han sido recuperadas

Un total de mil 448 motocicletas han sido aseguradas en Saltillo como parte de los operativos de vigilancia vial, aunque únicamente alrededor del 30 por ciento han sido recuperadas por sus propietarios, informó Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito y Vialidad. La funcionaria explicó que las acciones de supervisión a motociclistas se mantienen de manera permanente en distintos sectores de la ciudad, como parte de las estrategias de seguridad vial. De acuerdo con las cifras proporcionadas, aproximadamente 7 de cada 10 motocicletas aseguradas no habían sido recogidas.

Banda Alemán también informó que la corporación mantiene el programa “Rueda por tu vida”, cuyas actividades se realizan cada dos sábados en el Biblioparque Norte. Por otra parte, adelantó que Tránsito prepara dispositivos especiales de vigilancia ante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, fechas en las que aumenta la presencia de peatones y automovilistas en distintos puntos de Saltillo. Explicó que los operativos abarcarán los panteones de la ciudad, particularmente el ubicado sobre la calzada Francisco I. Madero, donde se contempla el cierre de vialidades a partir del 1 de noviembre debido a la instalación de puestos y la afluencia de visitantes. Los cierres comprenderán accesos en las inmediaciones del Cerro del Pueblo y otras calles cercanas al camposanto, mientras que en el resto de los panteones se desplegará personal para facilitar la circulación.

Respecto a Halloween, señaló que los agentes participarán en operativos coordinados para brindar seguridad durante recorridos y actividades organizadas en colonias e instituciones educativas. La Subdirectora recomendó que los niños que salgan a pedir dulces estén acompañados por adultos, especialmente al cruzar las calles. Finalmente, reconoció que las celebraciones pueden incrementar el riesgo de accidentes debido a la concentración de personas y vehículos, aunque aclaró que no contaba con una cifra específica de percances registrados durante esta temporada.

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