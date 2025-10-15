Avanza erosión de arroyo y pone en riesgo a 15 familias en la colonia Analco de Ramos Arizpe

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Avanza erosión de arroyo y pone en riesgo a 15 familias en la colonia Analco de Ramos Arizpe
    Barreras de concreto fueron instaladas para impedir el paso vehicular en la calle Uxmal. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ/ VANGUARDIA

Protección Civil notificó a Conagua para solicitar recursos federales y atender la situación del cauce

El arroyo que colinda con la colonia Analco, en Ramos Arizpe, ha alcanzado un punto crítico de erosión, afectando la vialidad de la calle Uxmal y amenazando a viviendas cercanas. Ante esta situación, la Dirección de Protección Civil Municipal implementó medidas de seguridad y notificó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para solicitar su intervención.

El director de Protección Civil, Francisco Sánchez, detalló que el desgajamiento de una de las paredes del arroyo se ha agudizado, impactando directamente la última calle colindante con el cauce. La preocupación es el avance constante del colapso, especialmente ante la próxima temporada de lluvias.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Avanza 30 por ciento recarpeteo del bulevar Madero; concluirá en noviembre

$!La mitad de la carpeta asfáltica de la calle Uxmal ya fue afectada por la erosión del cauce.
La mitad de la carpeta asfáltica de la calle Uxmal ya fue afectada por la erosión del cauce. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ/ VANGUARDIA

“La situación ahí es que el arroyo tiene una pared que cada vez se está desgajando más. Entonces, ya llegó a una calle que se llama Uxmal, de la colonia Analco”, explicó el funcionario.

La dependencia actuó de inmediato en la zona afectada. Se colocaron barreras de concreto para impedir el paso vehicular y resguardar la seguridad de los habitantes de la colonia.

“De hecho, ya afectó a la mitad de la carpeta asfáltica del carril de circulación. Ayer fuimos para colocar unas ballenas de concreto, para que ya no hubiera paso vehicular”, puntualizó Sánchez.

Además de las medidas viales, la dependencia emitió una alerta a los vecinos para que extremen precauciones. La notificación se enfocó especialmente en la seguridad de los menores y en mantener distancia del cauce.

$!Autoridades municipales alertaron a las familias para evitar acercarse al arroyo y mantener vigilancia constante.
Autoridades municipales alertaron a las familias para evitar acercarse al arroyo y mantener vigilancia constante. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ/ VANGUARDIA

“También alertamos a la población, sobre todo a las casas que están cercanas a ese lugar, sobre esta situación, y les pedimos que tengan mucho cuidado, que no dejen salir a los niños y que no se aproximen al arroyo, por el riesgo de caídas”, indicó el director.

La solución de fondo para contener la erosión recae en la instancia federal. Por ello, el municipio está enviando un oficio a Conagua, ya que “los arroyos son federales”.

“Vamos a estar muy atentos a la contestación de Conagua, a ver si tiene recursos para hacer esa obra, para que ya no continúe desgajándose esa pared del arroyo. Yo creo que el primer paso es darle aviso a Conagua”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Piden orden y civilidad para Día de Muertos y Halloween

Se estima que dos casas ubicadas en la esquina colindante con el arroyo están en mayor riesgo, y en total, 15 familias han sido notificadas por escrito. Se les ha pedido estar atentas a cualquier señal de inestabilidad estructural.

“Nosotros notificamos aproximadamente a 15 familias sobre la situación de riesgo. Les dejamos en esas notificaciones, por escrito, algunas recomendaciones y los teléfonos de contacto directo con nosotros”, concluyó el director Francisco Sánchez.

Temas


Arroyos
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

Organizaciones


Conagua
Protección Civil

true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha