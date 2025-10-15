Avanza erosión de arroyo y pone en riesgo a 15 familias en la colonia Analco de Ramos Arizpe
Protección Civil notificó a Conagua para solicitar recursos federales y atender la situación del cauce
El arroyo que colinda con la colonia Analco, en Ramos Arizpe, ha alcanzado un punto crítico de erosión, afectando la vialidad de la calle Uxmal y amenazando a viviendas cercanas. Ante esta situación, la Dirección de Protección Civil Municipal implementó medidas de seguridad y notificó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para solicitar su intervención.
El director de Protección Civil, Francisco Sánchez, detalló que el desgajamiento de una de las paredes del arroyo se ha agudizado, impactando directamente la última calle colindante con el cauce. La preocupación es el avance constante del colapso, especialmente ante la próxima temporada de lluvias.
“La situación ahí es que el arroyo tiene una pared que cada vez se está desgajando más. Entonces, ya llegó a una calle que se llama Uxmal, de la colonia Analco”, explicó el funcionario.
La dependencia actuó de inmediato en la zona afectada. Se colocaron barreras de concreto para impedir el paso vehicular y resguardar la seguridad de los habitantes de la colonia.
“De hecho, ya afectó a la mitad de la carpeta asfáltica del carril de circulación. Ayer fuimos para colocar unas ballenas de concreto, para que ya no hubiera paso vehicular”, puntualizó Sánchez.
Además de las medidas viales, la dependencia emitió una alerta a los vecinos para que extremen precauciones. La notificación se enfocó especialmente en la seguridad de los menores y en mantener distancia del cauce.
“También alertamos a la población, sobre todo a las casas que están cercanas a ese lugar, sobre esta situación, y les pedimos que tengan mucho cuidado, que no dejen salir a los niños y que no se aproximen al arroyo, por el riesgo de caídas”, indicó el director.
La solución de fondo para contener la erosión recae en la instancia federal. Por ello, el municipio está enviando un oficio a Conagua, ya que “los arroyos son federales”.
“Vamos a estar muy atentos a la contestación de Conagua, a ver si tiene recursos para hacer esa obra, para que ya no continúe desgajándose esa pared del arroyo. Yo creo que el primer paso es darle aviso a Conagua”, afirmó.
Se estima que dos casas ubicadas en la esquina colindante con el arroyo están en mayor riesgo, y en total, 15 familias han sido notificadas por escrito. Se les ha pedido estar atentas a cualquier señal de inestabilidad estructural.
“Nosotros notificamos aproximadamente a 15 familias sobre la situación de riesgo. Les dejamos en esas notificaciones, por escrito, algunas recomendaciones y los teléfonos de contacto directo con nosotros”, concluyó el director Francisco Sánchez.