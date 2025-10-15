Avanza erosión de arroyo y pone en riesgo a 15 familias en la colonia Analco de Ramos Arizpe

El arroyo que colinda con la colonia Analco, en Ramos Arizpe, ha alcanzado un punto crítico de erosión, afectando la vialidad de la calle Uxmal y amenazando a viviendas cercanas. Ante esta situación, la Dirección de Protección Civil Municipal implementó medidas de seguridad y notificó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para solicitar su intervención. El director de Protección Civil, Francisco Sánchez, detalló que el desgajamiento de una de las paredes del arroyo se ha agudizado, impactando directamente la última calle colindante con el cauce. La preocupación es el avance constante del colapso, especialmente ante la próxima temporada de lluvias. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Avanza 30 por ciento recarpeteo del bulevar Madero; concluirá en noviembre

“La situación ahí es que el arroyo tiene una pared que cada vez se está desgajando más. Entonces, ya llegó a una calle que se llama Uxmal, de la colonia Analco”, explicó el funcionario. La dependencia actuó de inmediato en la zona afectada. Se colocaron barreras de concreto para impedir el paso vehicular y resguardar la seguridad de los habitantes de la colonia. “De hecho, ya afectó a la mitad de la carpeta asfáltica del carril de circulación. Ayer fuimos para colocar unas ballenas de concreto, para que ya no hubiera paso vehicular”, puntualizó Sánchez. Además de las medidas viales, la dependencia emitió una alerta a los vecinos para que extremen precauciones. La notificación se enfocó especialmente en la seguridad de los menores y en mantener distancia del cauce.