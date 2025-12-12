Bachean cuadrillas calles de la colonia La Estrella y Ampliación Villas de San Lorenzo, en Saltillo

En este punto, ubicado al sur de la ciudad, brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizaron acciones de limpieza, corte y relleno con asfalto caliente de los diferentes baches existentes en la calle San Francisco de Sales.

El Gobierno de Saltillo, a través de su programa “Aquí Andamos”, atendió los reportes realizados por la ciudadanía a través del Chat Bot oficial “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, y acudió a la colonia Ampliación Villas de San Lorenzo.

Para mejorar la movilidad, ofrecer traslados más seguros y eficientes, así como para proteger los vehículos de la ciudadanía, el alcalde Javier Díaz González incrementó las acciones de bacheo en barrios, colonias y vialidades principales de la ciudad.

En este lugar, las y los vecinos atestiguaron los trabajos realizados por el Gobierno de Saltillo, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

De manera paralela, cuadrillas municipales repararon diferentes puntos de la carpeta asfáltica dañada en la colonia La Estrella.

Brigadas de “Aquí Andamos” trabajaron sobre la calle Hyades, en el tramo que comprende del bulevar Emilio Arizpe de la Maza a la calle Hipódromo, en beneficio de las y los habitantes del sector.

Asimismo, el Ayuntamiento de Saltillo reparó varios puntos dañados por el alto flujo vehicular en la vialidad lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, al oriente de la ciudad.

En este sector, cuadrillas de “Aquí Andamos” bachearon entre las calles 26 de Marzo y 2 de Abril, a la altura de la colonia San Ramón.

El alcalde Javier Díaz González recalcó que este programa se realiza de manera permanente para atender los reportes ciudadanos, con el objetivo de ofrecer vialidades en buenas condiciones e incrementar la calidad de vida de las y los saltillenses.