Cáritas de Saltillo fija meta de 2 millones anuales para fortalecer su operación y construir nuevo asilo

Con el objetivo de sostener sus programas y garantizar la continuidad de su labor social, Cáritas de Saltillo estableció la meta de alcanzar dos millones de pesos anuales en un plazo de dos años. La directora general, Alondra Mata Loyola, explicó que esta cifra representa los recursos necesarios para mantener la operación de la Casa Hogar El Buen Samaritano, cubrir nóminas, insumos y servicios, y avanzar en la construcción de un nuevo asilo con enfoque gerontológico.

“Esta meta no es solo para comprar despensa o atender lo básico. Implica mantener al personal, fortalecer las áreas médicas y nutricionales, invertir en infraestructura y prepararnos para recibir a más residentes”, comentó.

Actualmente, la casa hogar atiende a 44 personas mayores y se prepara para seis nuevos ingresos, con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario.

En esta tarea participan el geriatra Carlos de la Peña, quien supervisa la atención médica preventiva, y el nutriólogo David Verdín, encargado del diseño de menús con enfoque gerontológico. Además, Cáritas trabaja en fortalecer la estructura de voluntariado, con el fin de canalizar el interés de quienes desean sumarse de manera organizada. “Sabemos que hay muchas personas que quieren ayudar, pero necesitamos ofrecerles una estructura que permita una colaboración constante y efectiva”, añadió Mata Loyola.

El plan financiero contempla la participación en convocatorias, la búsqueda de donativos empresariales y la consolidación de su bazar solidario, que actualmente genera alrededor de 136 mil pesos mensuales. “Estamos fortaleciendo la operación y diversificando las fuentes de ingreso. La intención es duplicar lo que hoy generamos y sostener los programas con recursos propios”, dijo.

El bazar, ubicado sobre Allende y Pérez Treviño, opera de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas, y recibe artículos nuevos y seminuevos donados por la comunidad y por empresas como Cimaco y Del Sol. “Es una campaña permanente de economía circular. La comunidad dona, y nosotros transformamos esas aportaciones en atención directa para los adultos mayores”, agregó.

En paralelo, Cáritas dio inicio al proyecto arquitectónico del nuevo asilo, que estará a cargo de la arquitecta Ana Cristina, especialista en arquitectura gerontológica y urbanismo incluyente. “Buscamos un espacio adaptado a las necesidades de las personas mayores, con áreas seguras y funcionales. En unas 25 semanas tendremos el proyecto ejecutivo para postularlo en distintas convocatorias”, detalló Mata Loyola.

Una vez concluido el diseño, la organización prevé gestionar financiamiento con el sector empresarial y programas sociales. “Queremos arrancar con al menos el 40 o 50 por ciento del proyecto y completar con la ayuda de la comunidad. Sabemos que la respuesta siempre llega cuando se trata de mejorar la atención a nuestros adultos mayores”, dijo.

“Estamos en una etapa de crecimiento y consolidación. Cada esfuerzo, cada peso que entra, se traduce en bienestar y dignidad para las personas mayores. Esa es la meta que guía todo lo que hacemos”, concluyó Mata Loyola.