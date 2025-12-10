Casa del Migrante Saltillo felicita a directivo de MABE por Premio Nansen 2025, máxima distinción de la ONU en pro de los refugiados

La Casa del Migrante de Saltillo felicitó al empresario Pablo Moreno Cadena, directivo de MABE, por recibir el Premio Nansen 2025, la máxima distinción de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para quienes impulsan la protección y el bienestar de este grupo vulnerable.

La organización señaló que el reconocimiento comunicado este miércoles, entre otras cosas resalta el papel que el directivo de MABE ha desempeñado en Saltillo, particularmente en la contratación e integración laboral de población refugiada.

TE PUEDE INTERESAR: Efecto Trump: 95% de migrantes que llegan a Saltillo buscan quedarse en México

Al respecto, agregaron que el liderazgo de Moreno Cadena ha sido muestra de que el sector privado puede contribuir de manera significativa a la inclusión social y económica en todo el mundo, sobre todo de la mano de causas latentes.

De acuerdo con la Casa del Migrante de Saltillo, desde hace varios años, MABE se ha consolidado como una de las empresas con mayor apertura para colaborar en procesos de inserción laboral en la región para personas migrantes y refugiadas.

Por último, destacó que el premio en torno a esta práctica sienta un precedente para otras compañías en el país y posiciona a Saltillo como un referente en inclusión, hoy que fue una de las primeras empresas que a través de Moreno Cadena, respondió en la implementación del primer programa piloto para incluir a las personas Refugiadas en el mercado laboral formal en la capital coahuilense.