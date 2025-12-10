Casa del Migrante Saltillo felicita a directivo de MABE por Premio Nansen 2025, máxima distinción de la ONU en pro de los refugiados

Saltillo
/ 10 diciembre 2025
    Casa del Migrante Saltillo felicita a directivo de MABE por Premio Nansen 2025, máxima distinción de la ONU en pro de los refugiados
    La ACNUR destaca su labor en Saltillo, especialmente en la contratación e integración laboral de población refugiada. FOTO: ACNUR

El premio reconoce su aportación en la protección y bienestar de personas refugiadas

La Casa del Migrante de Saltillo felicitó al empresario Pablo Moreno Cadena, directivo de MABE, por recibir el Premio Nansen 2025, la máxima distinción de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para quienes impulsan la protección y el bienestar de este grupo vulnerable.

La organización señaló que el reconocimiento comunicado este miércoles, entre otras cosas resalta el papel que el directivo de MABE ha desempeñado en Saltillo, particularmente en la contratación e integración laboral de población refugiada.

Al respecto, agregaron que el liderazgo de Moreno Cadena ha sido muestra de que el sector privado puede contribuir de manera significativa a la inclusión social y económica en todo el mundo, sobre todo de la mano de causas latentes.

De acuerdo con la Casa del Migrante de Saltillo, desde hace varios años, MABE se ha consolidado como una de las empresas con mayor apertura para colaborar en procesos de inserción laboral en la región para personas migrantes y refugiadas.

Por último, destacó que el premio en torno a esta práctica sienta un precedente para otras compañías en el país y posiciona a Saltillo como un referente en inclusión, hoy que fue una de las primeras empresas que a través de Moreno Cadena, respondió en la implementación del primer programa piloto para incluir a las personas Refugiadas en el mercado laboral formal en la capital coahuilense.

$!Casa del Migrante celebra galardón internacional otorgado a Pablo Moreno Cadena
Casa del Migrante celebra galardón internacional otorgado a Pablo Moreno Cadena FOTO: CASA DEL MIGRANTE

De acuerdo con Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, esta distinción también refuerza la importancia de iniciativas como el Programa de Integración Local, donde organizaciones civiles y empresas trabajan para que personas desplazadas accedan a oportunidades de estabilidad y seguridad.

"Desde la Casa del Migrante de Saltillo celebramos este premio mundial y reconocemos el ejemplo inspirador de Pablo Moreno. Su liderazgo abre caminos y muestra lo mejor que podemos lograr cuando el sector empresarial se suma con convicción", dijo.

Será a más tardar el siguiente 18 de diciembre, cuando Moreno Cadena visite la sede de ACNUR en Ginebra, Suiza, en atención a la entrega del reconocimiento.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

