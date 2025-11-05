Efecto Trump: 95% de migrantes que llegan a Saltillo buscan quedarse en México
La Casa del Migrante de Saltillo reporta una disminución del flujo migratorio y explicó que los costos y restricciones fronterizas modifican los destinos de los migrantes
El director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, informó que, además de que el flujo migratorio se ha visto disminuido en Saltillo, en el último año se ha identificado que la gran mayoría de las personas extranjeras en situación irregular que transitan por la entidad ya no tienen como objetivo cruzar a los Estados Unidos.
De acuerdo con el director de la Casa del Migrante de Saltillo, desde inicios de este año, el flujo migratorio se vio disminuido de forma muy significativa en el albergue que, en años anteriores, estaba acostumbrado a recibir entre siete mil y 10 mil personas anuales, mientras que para el término de este 2025 se estima que apenas lograron recibir a tres mil.
Al respecto, Xicoténcatl Carrasco informó que, en los últimos meses, han observado que de las personas que llegan, al menos en el 95 por ciento de los casos, la idea principal ya no es llegar a Estados Unidos en la era de Donald Trump, como sí sucedía a lo largo de las últimas décadas.
Señaló que, además de que muchos de los migrantes buscaron salir de sus países principalmente por causas de inseguridad o problemas económicos, hoy en día también se ha vuelto más complejo costear los costos de los polleros, que podrían cobrar hasta el triple de lo que cobraban el año pasado, cuando cobraban hasta cinco mil dólares.
De acuerdo con Xicoténcatl, esas son algunas de las causas por las cuales los migrantes ya no tienen como objetivo principal llegar al país vecino; sin embargo, no se puede dejar de lado la imposibilidad que se ha venido forjando para cruzar la frontera.
“Pero sobre todo es la imposibilidad de cruzar la frontera. Los sistemas de asilos están completamente eliminados, no hay ninguna posibilidad; tenemos al Ejército norteamericano patrullando la frontera, drones y otros mecanismos. Además, saben que si llegan, son perseguidos”, indicó.
Por otro lado, agregó que los destinos que buscan las personas migrantes que llegan a México son Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez como los principales destinos deseados, y posteriormente está Saltillo.
Asimismo, dijo que los procedimientos de la Comisión de Ayuda a Refugiados en Saltillo han funcionado bien, pero la oficina de la capital coahuilense es la excepción y no la regla, toda vez que en otras entidades las autoridades se encuentran rebasadas con los procedimientos de refugio, mientras que en la capital coahuilense sí existe agilidad.
En lo que respecta a Saltillo, este año la Casa del Migrante de Saltillo ha recibido un total de 50 solicitudes y otras 30 que fueron aceptadas.