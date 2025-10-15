Casa del Migrante Saltillo prepara concurso de calaveritas literarias sobre la migración

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Casa del Migrante Saltillo prepara concurso de calaveritas literarias sobre la migración
    La iniciativa es impulsada por la Casa del Migrante, la Facultad de Ciencias Sociales, Intersecciona México y Voluntariado Mx. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Con humor e ingenio, los textos se recibirán antes del 25 de octubre para poder participar en esta convocatoria abierta a todo público

Este 18 de octubre, la Casa del Migrante de Saltillo invita a la población en general a participar en su convocatoria digital para concursar con calaveritas literarias sobre la migración y el autocuidado.

La institución humanitaria recibirá esta clase de poemas, tan populares en la cultura mexicana, para concientizar, con humor y respeto, a la comunidad saltillense sobre las implicaciones sociales que experimenta la población migrante.

TE PUEDE INTERESAR: Se acerca el cierre del Premio Municipal de la Juventud 2025 en Saltillo

Los textos serán evaluados por un jurado compuesto por personas expertas en la materia (migración y literatura). Tendrán que ser originales, con inicio, desarrollo y desenlace. Se solicita que tengan un mínimo de tres versos. Es válido el uso de seudónimos.

La fecha límite para cargar las calaveritas literarias en el formulario de Google Forms antes del 25 de octubre. Los poemas seleccionados serán publicados por la Casa del Migrante el 31 de octubre.

“Demuestra tu ingenio y sentido del humor escribiendo una calaverita literaria. Participa, celebra la tradición y deja que la Muerte te inspire”, comenta la institución en su página de Facebook.

Dicho concurso lo organiza también la Facultad de Ciencias Sociales, Intersecciona México y Voluntariado Mx.

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

