Casa del Migrante Saltillo prepara concurso de calaveritas literarias sobre la migración
Con humor e ingenio, los textos se recibirán antes del 25 de octubre para poder participar en esta convocatoria abierta a todo público
Este 18 de octubre, la Casa del Migrante de Saltillo invita a la población en general a participar en su convocatoria digital para concursar con calaveritas literarias sobre la migración y el autocuidado.
La institución humanitaria recibirá esta clase de poemas, tan populares en la cultura mexicana, para concientizar, con humor y respeto, a la comunidad saltillense sobre las implicaciones sociales que experimenta la población migrante.
Los textos serán evaluados por un jurado compuesto por personas expertas en la materia (migración y literatura). Tendrán que ser originales, con inicio, desarrollo y desenlace. Se solicita que tengan un mínimo de tres versos. Es válido el uso de seudónimos.
La fecha límite para cargar las calaveritas literarias en el formulario de Google Forms antes del 25 de octubre. Los poemas seleccionados serán publicados por la Casa del Migrante el 31 de octubre.
“Demuestra tu ingenio y sentido del humor escribiendo una calaverita literaria. Participa, celebra la tradición y deja que la Muerte te inspire”, comenta la institución en su página de Facebook.
Dicho concurso lo organiza también la Facultad de Ciencias Sociales, Intersecciona México y Voluntariado Mx.