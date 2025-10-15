Casa del Migrante Saltillo prepara concurso de calaveritas literarias sobre la migración

Este 18 de octubre, la Casa del Migrante de Saltillo invita a la población en general a participar en su convocatoria digital para concursar con calaveritas literarias sobre la migración y el autocuidado.

La institución humanitaria recibirá esta clase de poemas, tan populares en la cultura mexicana, para concientizar, con humor y respeto, a la comunidad saltillense sobre las implicaciones sociales que experimenta la población migrante.

Los textos serán evaluados por un jurado compuesto por personas expertas en la materia (migración y literatura). Tendrán que ser originales, con inicio, desarrollo y desenlace. Se solicita que tengan un mínimo de tres versos. Es válido el uso de seudónimos.