Cierran jardín de niños en Saltillo por destitución de maestra; padres exigen su regreso

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    Cierran jardín de niños en Saltillo por destitución de maestra; padres exigen su regreso
    Madres de familia bloquearon el acceso al plantel en demanda del regreso de la docente. KATYA GONZÁLEZ

Bloquean acceso en plantel de Topo Chico tras más de tres semanas sin la docente; señalan afectaciones en alumnos

Padres de familia del primer grado del jardín de niños Juan Enrique Pestalozzi, ubicado en la colonia Topo Chico en Saltillo , cerraron el acceso al plantel en protesta por la destitución de la maestra Rocío, quien estaba a cargo del grupo.

Con carteles y consignas como “¡Queremos a la Rox!”, los manifestantes bloquearon la entrada e impidieron el acceso a clases, con el objetivo de presionar a las autoridades educativas para que atiendan su demanda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sutuaaan-votara-este-jueves-si-estalla-o-no-la-huelga-en-la-narro-JG20043956

La inconformidad surge tras el retiro de la docente, ocurrido hace más de tres semanas, luego de un incidente con un alumno de otro grado.

De acuerdo con los padres, la maestra intentaba conducir al menor a su salón cuando este se resistió físicamente, situación que fue interpretada como una agresión por la madre del niño y derivó en una queja formal.

María Torres, madre de familia, explicó que el grupo ha resentido la ausencia de la docente, al tratarse de alumnos de primer grado que suelen adaptarse a una sola figura. Señaló que, desde su salida, algunos niños han mostrado desinterés, ausencias e incluso retrocesos en sus actividades escolares.

“Queremos que regrese la maestra, porque los niños estaban avanzando bien con ella”, expresó. Añadió que existen videos sobre el incidente que respaldan la versión de la docente y que ya fueron entregados a las autoridades, sin que hasta ahora haya una respuesta.

Por su parte, Irma Camacho, también madre de familia, indicó que el cambio también ha impactado en el estado emocional de los alumnos, pese a la asignación de una docente interina.

María Oralia López Santiago, otra de las madres manifestantes, consideró injusta la medida y sostuvo que una sola situación no debería afectar la trayectoria de la maestra, a quien calificó como una docente comprometida.

$!Carteles colocados en la reja del plantel expresan la exigencia de regreso de la maestra.
Carteles colocados en la reja del plantel expresan la exigencia de regreso de la maestra. KATYA GONZÁLEZ

Al plantel acudieron la directora, Lucero Valdés, y la supervisora de zona, Leticia Padilla, quienes informaron que el caso sigue en revisión y que será hasta su conclusión cuando se determine si la docente regresa o es reasignada.

“Quiero que entiendan que nosotros no somos directamente responsables, pero venimos a dar la cara con ustedes”, señalaron ante los padres. Agregaron que las inquietudes serán canalizadas a las instancias correspondientes para definir el resolutivo.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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