Cierran jardín de niños en Saltillo por destitución de maestra; padres exigen su regreso

Con carteles y consignas como “¡Queremos a la Rox! ”, los manifestantes bloquearon la entrada e impidieron el acceso a clases , con el objetivo de presionar a las autoridades educativas para que atiendan su demanda.

Padres de familia del primer grado del jardín de niños J uan Enrique Pestalozzi , ubicado en la colonia Topo Chico en Saltillo , cerraron el acceso al plantel en protesta por la destitución de la maestra Rocío, quien estaba a cargo del grupo.

La inconformidad surge tras el retiro de la docente, ocurrido hace más de tres semanas, luego de un incidente con un alumno de otro grado.

De acuerdo con los padres, la maestra intentaba conducir al menor a su salón cuando este se resistió físicamente, situación que fue interpretada como una agresión por la madre del niño y derivó en una queja formal.

María Torres, madre de familia, explicó que el grupo ha resentido la ausencia de la docente, al tratarse de alumnos de primer grado que suelen adaptarse a una sola figura. Señaló que, desde su salida, algunos niños han mostrado desinterés, ausencias e incluso retrocesos en sus actividades escolares.

“Queremos que regrese la maestra, porque los niños estaban avanzando bien con ella”, expresó. Añadió que existen videos sobre el incidente que respaldan la versión de la docente y que ya fueron entregados a las autoridades, sin que hasta ahora haya una respuesta.

Por su parte, Irma Camacho, también madre de familia, indicó que el cambio también ha impactado en el estado emocional de los alumnos, pese a la asignación de una docente interina.

María Oralia López Santiago, otra de las madres manifestantes, consideró injusta la medida y sostuvo que una sola situación no debería afectar la trayectoria de la maestra, a quien calificó como una docente comprometida.