Deja diciembre 40 canes nuevos en Centro de Bienestar Animal de Saltillo

Tras el periodo de celebraciones decembrinas, en el que muchas mascotas fueron obsequiadas como regalos, el Centro de Bienestar Animal de Saltillo registró un aumento considerable en la entrega voluntaria de perros.

La dependencia, adscrita a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que tan solo entre diciembre y los primeros días de enero se recibieron al menos 40 canes en las instalaciones del centro.

Las autoridades precisaron que se trata únicamente de perros abandonados o entregados de manera voluntaria, ya que la unidad no realiza el retiro de animales que se encuentran en situación de calle.

Asimismo, se detalló que algunas de estas entregas se derivan de quejas o reportes vecinales, en los que se denuncia la situación en la que se encuentran los canes dentro de ciertos domicilios, lo que lleva a sus propietarios a optar por la entrega voluntaria.

En fechas recientes, el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache, señaló en entrevista con VANGUARDIA que parte de estos resguardos, cuando la cifra apenas alcanzaba los 20 animales, también fue resultado de visitas de inspección.

“Hicimos visitas de inspección donde se les dieron recomendaciones a los ciudadanos y algunos nos entregaron a sus mascotas”, dijo.

Ante el incremento en la población del centro, la autoridad exhortó a la ciudadanía a participar en la adopción responsable y destacó que muchos de los perros resguardados se encuentran en condiciones óptimas para integrarse a un nuevo hogar, por lo que invitó a los interesados a acercarse para conocer los requisitos del proceso de adopción.