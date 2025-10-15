Detienen en Saltillo a extorsionador que trabajaba para reos de Jalisco

Elementos de la Coordinación Estatal para la Investigación del Secuestro detuvieron, mediante una orden de aprehensión, a Jesús Terán N., señalado como integrante de una banda de extorsionadores que opera en el norte y centro de la República Mexicana.

La detención se llevó a cabo cuando salía del Centro de Reinserción Social Varonil de Saltillo, donde había estado recluido durante aproximadamente 20 días por los delitos de cohecho y amenazas. Bajo fuertes medidas de seguridad, fue trasladado al edificio central de la Fiscalía General del Estado (FGE) para su valoración médica.

Según informes extraoficiales, Jesús formaba parte de un grupo delictivo encargado de extorsionar a personas; su función era cobrar el dinero exigido a las víctimas. Sus cómplices, quienes se encuentran recluidos en los penales de Puente Grande, Jalisco, y Nayarit, eran los encargados de realizar las llamadas telefónicas de extorsión.

El 24 de septiembre del presente año, realizaron una llamada a un domicilio del fraccionamiento residencial San Carlos, al norte de Saltillo. La persona que contestó fue la empleada doméstica, a quien le informaron que tenían secuestrada a la dueña de la casa.

Para liberarla, le exigieron entregar joyas guardadas en la caja fuerte, así como una suma de 200 mil pesos. Le dieron instrucciones para abrir la caja y le indicaron que una persona la esperaría sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, en los límites de Saltillo con Ramos Arizpe, Coahuila.

La empleada acudió al lugar señalado y entregó el dinero. Horas después, al regresar al domicilio donde labora, recibió nuevas llamadas provenientes de Guadalajara, Jalisco, identificadas con la lada 33. Era la misma banda de delincuentes, quienes exigieron que sacara más dinero de la caja fuerte, sin especificar el monto.

La víctima fue obligada a realizar tres depósitos en distintos horarios a una misma cuenta bancaria. Posteriormente se supo que la dueña de la casa nunca estuvo privada de su libertad.

La ubicación de Jesús Terán fue posible gracias a una investigación que permitió localizarlo en la colonia Capellanía, en Ramos Arizpe. Al momento de ser ubicado, intentó huir y ofreció dinero a las autoridades, producto de varias extorsiones y secuestros virtuales, incurriendo nuevamente en el delito de cohecho y amenazas, por lo que fue ingresado al Cereso.

El presunto responsable será trasladado de nuevo al penal de Saltillo, donde será presentado ante un juez para la audiencia inicial.