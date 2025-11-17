DIF Saltillo impulsa cirugías, prótesis y programas juveniles con apoyo ciudadano

17 noviembre 2025
    DIF Saltillo impulsa cirugías, prótesis y programas juveniles con apoyo ciudadano
    El Voluntariado también impulsó actividades educativas y juveniles, como conferencias, talleres y ferias de servicio social, destacó la presidenta Honoraria del DIF. FOTO: CORTESÍA

A inicios de 2026 se llevarán a cabo seis cirugías para colocar implantes cocleares

El Voluntariado del DIF Saltillo continúa consolidándose como un motor de apoyo social en la ciudad, al lograr resultados significativos durante lo que va del año. Así lo informó Luly López Naranjo, presidenta honoraria del organismo, durante la tercera sesión del Consejo del Voluntariado, donde destacó que las acciones emprendidas han permitido mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.

López Naranjo dio a conocer que, gracias al esfuerzo conjunto del voluntariado y a las recaudaciones obtenidas, se realizaron cinco cirugías de corazón y que a inicios de 2026 se llevarán a cabo seis cirugías para la colocación de implantes cocleares. Estos resultados han sido posibles gracias a la coordinación con eventos como el Festival de la Paella, el concierto de Aleks Syntek, la Carrera ARHCOS, la Cena del Rodeo Saltillo, así como las aportaciones de Corazones Voluntarios.

$!Luly López destacó que el Consejo fortalece la toma de decisiones y la participación ciudadana, trabajando en conjunto con el alcalde Javier Díaz.
FOTO: CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo y ACNUR fortalecen alianza para apoyar a la población refugiada

Además, informó que con las donaciones de las empresas Daimay y Borgwarner Ramos Arizpe se logró apoyar a personas que requerían aparatos ortopédicos y prótesis, ampliando así el alcance de la ayuda a quienes enfrentan dificultades para costear este tipo de equipos.

Entre otras actividades recientes, el Voluntariado llevó a cabo la donación de útiles escolares, la conferencia motivacional ¿Qué te tiene que pasar?, impartida por Bernardo Feta, el Taller de Voluntariado Social Juvenil, la Feria del Servicio Social en el Instituto Tecnológico de Saltillo, y una visita al Tecnológico de Monterrey, donde se trabaja con estudiantes en un proyecto académico que beneficiará directamente a áreas del DIF Saltillo. También se anunció la próxima entrega del Premio del Voluntariado.

Durante su intervención, Luly López destacó la relevancia del órgano colegiado: “La importancia de este Consejo radica en su capacidad para fortalecer la toma de decisiones, garantizar la participación ciudadana y asegurar que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de la población, siempre de la mano del alcalde Javier Díaz”, señaló.

Agregó que el funcionamiento del Consejo ha permitido fortalecer la confianza de la ciudadanía en el DIF Saltillo. “Cuando se incluye a representantes de la sociedad civil, comunidades y organizaciones sociales, se garantiza que las voces de diversos sectores sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones para beneficiar a nuestra población más vulnerable”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza limpieza en callejones de la colonia Hidalgo

En la sesión estuvieron presentes Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Saltillo; Melissa Quijano Aguirre, directora del Voluntariado; Lorena González Valdés, coordinadora del Voluntariado; Juan Manuel Pérez Cuéllar, director Ejecutivo de Fundación Merced Coahuila; Violetta Farías Aguirre, directora de Voluntarios México; y Odín Lugo Guerrero, contador público, auditor y empresario saltillense.

Con estos avances, el Voluntariado del DIF Saltillo reafirma su compromiso de sumar esfuerzos y voluntades a favor de quienes más lo necesitan en la ciudad.

