DIF Saltillo recibe reportes de menores en la calle; separación solo procede con intervención de Pronnif

El DIF Saltillo no puede retirar a niñas y niños que se encuentren pidiendo dinero o trabajando en la vía pública, ya que esa atribución corresponde a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y la Familia (Pronnif) y solo después de un procedimiento legal, explicó su director, Roberto Cárdenas Zavala.

De acuerdo con lo que dijo, el DIF recibe las quejas y canaliza los casos para su atención, mientras que la Unidad de Integración Familiar (UNIF) realiza visitas, evalúa las condiciones en las que viven los menores y da seguimiento a las familias. En caso de detectarse posibles situaciones de riesgo, se turna la información a Pronnif.

TE PUEDE INTERESAR: Bomberos de Ramos Arizpe se capacitan en Texas para atender emergencias viales

“Nosotros recibimos la queja, ya sea anónima, verbal o escrita; se visita el lugar, se visita la casa, se visita la familia y, si hay criterios de omisión de cuidados, se hace un procedimiento que lo hace a través de Pronnif”, aseguró.

El funcionario detalló que, durante estas evaluaciones, se toman en cuenta factores como menores que se encuentran solos, que no asisten a la escuela, que presentan desnutrición, problemas de salud o condiciones inadecuadas de cuidado. Sin embargo, subrayó que no se trata de una acción inmediata ni automática.

“No es un retiro en medio; todo lleva un proceso porque hay que cuidar los derechos humanos y la legalidad de un proceso para que en un futuro no vaya a haber alguna traba jurídica”, dijo.

Según expuso, cuando se identifica que la causa es económica, el DIF busca intervenir con apoyos como despensa, becas, atención médica o acompañamiento para trámites escolares, con el objetivo de atender el origen de la situación.

“Lo que queremos es buscar por qué están en la calle, por qué están pidiendo dinero, porque hay formas de ayudar a esas personas a través de becas, apoyos y programas”, mencionó.

Indicó que, tras reuniones con Pronnif y UNIF, se ha observado una disminución en reportes por menores trabajando solos, aunque reconoció que sigue siendo un tema de preocupación, especialmente durante periodos vacacionales y decembrinos.

También llamó a la ciudadanía a no entregar dinero en cruceros y, en su lugar, reportar los casos con ubicación precisa. “No quisiéramos que ningún niño esté en la calle y mucho menos solo; esa es la mayor preocupación”.

En los casos en que Pronnif determina que existe omisión de cuidados y riesgo para el menor, se puede ordenar su resguardo en albergues del DIF Coahuila y, posteriormente, definir, de acuerdo con el proceso legal, si procede su reintegración familiar o la continuación de otras medidas de protección.