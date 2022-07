La diputada Teresa de Jesús Meraz García, para exhortar a los ayuntamientos a implementar los parabuses, le dio un giro ecológico.

“Un parabús podría contar con un techo verde que ayudará a la polinización o tener un techo solar, o que sirviera para la captación de agua de lluvia o que se utilizara para estacionar bicicletas y que funcionara como interconexión entre modos de transporte”, expre

Un ejemplo de esto, explicó, es el Concurso Parabuses Verdes, que realiza la embajada de Gran Bretaña en México, el cual tiene como objetivo promover propuestas innovadoras y creativas para el diseño de paradas de autobuses con enfoque sustentable en ciudades mexicanas.

“Con este tipo de concursos, se busca mejorar las condiciones de estos espacios, a través de la infraestructura, que mejore la experiencia de las personas usuarias y fortalezca el diseño urbano, contribuyendo a la reducción de emisiones y adaptación al cambio climático desde el ámbito local.

De igual forma, a través de esta iniciativa, se busca contribuir al desarrollo de soluciones para la movilidad urbana sostenible y la creación de ciudades más resilientes, accesibles, seguras e inclusivas para todas las personas”, reiteró la legisladora.

MEJORAR ACCESIBILIDAD

Los parabuses del servicio de transporte público de las zonas urbanas del país son poco accesibles e inseguros, agregó y están fabricados con materiales y recursos no sustentables que no facilitan su mantenimiento y conservación.

De igual forma, admitió, no cuentan con espacio suficiente para atender la demanda de los usuarios y no permiten la conexión con otros modos de transporte, como los no motorizados.

“Es por ello que las paradas del transporte público deben de integrar elementos de infraestructura verde, que faciliten la movilidad multimodal y mejoren las condiciones de seguridad y accesibilidad durante la espera”, exhortó la diputada desde la tribuna.

LOS MALES DEL PLÁSTICO

La “era del plástico” inició en 1909, cuando el químico Leo Hendrik Baekeland creó la baquelita, el primer plástico sintético de la historia.

De ese tiempo a la fecha se empezaron a elaborar botellas, cubiertos, herramientas comerciales e industriales, y otros componentes con ese material.

Fueron muchos sus beneficios, tan disfrutables que no se veían los daños, que ahora constatamos: en México, 12 % de la basura es de plástico.

Esto ha movido a investigadores y especialistas a buscar otros materiales, menos dañinos y más económicos, lo que desde hace años ha hecho el verbo reciclar como el más usado.

Esta intención ecologista ha llegado a todos los campos, como el del mobiliario urbano, que ya se ve en ciudades como Querétaro, donde egresados y maestros de la Universidad Autónoma de Querétaro desarrollaron un concepto de mobiliario urbano ecológico, hecho con materiales reciclados.

El objetivo fue utilizar desecho de cantera, concreto y envases triturados de PET para crear mobiliario urbano.