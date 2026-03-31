Discute con su pareja y se ahorca, en Ramos Arizpe

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Saltillo
/ 31 marzo 2026
    Discute con su pareja y se ahorca, en Ramos Arizpe
    Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudieron al llamado de los vecinos.

Se quedó solo en casa y se ahorcó con dos cinturones que ató a la reja de las escalinatas sin dejar recado póstumo

Un hombre de 36 años de edad no soporto el haber discutido con su pareja sentimental y tomó la decisión fatal de acabar con su vida.

Utilizó el método de ahorcamiento en el interior de su domicilio ubicado en el cruce de las calles de Pino Puminio y Pino Ocote, en la colonia parajes de los Pinos en Ramos Arizpe, Coahuila. El incidente fue reportado cerca de las 9:00 de la noche y generó una movilización por parte de Bomberos, así como elementos de la Policía Preventiva Municipal.

Los primeros datos que se recolectaron en el lugar es que la víctima respondía al nombre Jorge Renato N. Durante la mañana de este lunes discutió con su pareja, la cual se salió de casa para mudarse con sus papás.

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Al llegar la noche, vecinos llamaron a la pareja de Renato para avisarle que la puerta de su hogar tenía varias horas abierta. Se asomaron por una rendija y lo vieron colgado con dos cinturones e inconsciente. Hicieron un llamado urgente al sistema de emergencias 911, quienes enviaron a una ambulancia de la estación de bomberos.

Los paramédicos confirmaron del fallecimiento del hombre de una probable asfixia por ahorcamiento.

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