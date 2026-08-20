Disputa por agua provoca nuevo choque entre ejidatarios de Parras, Coahuila

El conflicto ocurrió alrededor de las 22:00 horas en la Calzada del Marqués, donde representantes de los ejidos San Francisco, 28 de Agosto y San Lorenzo discutieron por el reparto del recurso.

PARRAS, COAH.- Una disputa por el manejo de las compuertas y la distribución del agua entre ejidatarios de Parras provocó momentos de tensión la noche del miércoles en las inmediaciones del nuevo compartidor, por lo que fue necesaria la presencia de elementos de la Policía Estatal para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

De acuerdo con los señalamientos de los ejidatarios, habitantes de San Lorenzo acudieron al compartidor con la intención de modificar una de las compuertas, al considerar que no estaban recibiendo el volumen de agua que les corresponde conforme a los acuerdos existentes.

Los inconformes también señalaron una presunta reducción del caudal por la operación de bombas en una propiedad de la familia Rivero, conocida como el estanque de Zapata. Este señalamiento no ha sido confirmado por una autoridad hidráulica y forma parte de las denuncias expuestas por los usuarios.

Otro punto de disputa es la distribución asignada al ejido Parras. Los representantes aseguran que actualmente recibe alrededor de 150 litros por segundo durante ocho horas, mientras que su concesión, según expusieron, establecería 50 litros por segundo durante 24 horas.

La presencia policial permitió contener la confrontación y abrir un espacio de diálogo. Los ejidatarios anunciaron que acudirán ante las autoridades competentes para solicitar una revisión de las concesiones, puntos de extracción y mecanismos de distribución.