El arte llega a las comunidades rurales de Saltillo con el FINA 2026

El arte y la cultura continúan llegando a diferentes comunidades rurales de Saltillo como parte de la cartelera del Festival Internacional de las Artes FINA 2026, con actividades que buscan acercar distintas expresiones artísticas a las familias de la zona rural en el marco de la conmemoración del 449 aniversario de la ciudad. Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, señaló que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se incluyeron actividades en diversos ejidos como parte de la programación del festival, con el propósito de ampliar el acceso de la población a eventos culturales.

En este marco, el Grupo Fusión se presentó en el ejido Presa de los Muchachos, donde las y los habitantes de la comunidad disfrutaron del espectáculo. La presencia del FINA 2026 en las comunidades rurales fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Dirección de Desarrollo Rural de Saltillo. Como parte de esta programación también se realizaron presentaciones de Santiago Farías en los ejidos Buñuelos, San Francisco del Ejido y Santa Teresa de los Muchachos; Los Lobos Norteños en Hedionda Grande y San Juan de la Vaquería; Grupo Fusión en La Ventura, y la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle-Coahuila en Presa de San Pedro.

Continúan talleres y ópera La cartelera del Festival Internacional de las Artes FINA 2026 también contempla actividades dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, entre ellas el taller de pintura y arteterapia para infancias “La mancha como el juego”, impartido por Natalia Dávila, en el que las y los participantes tuvieron la oportunidad de aprender, jugar y desarrollar su creatividad a través de la pintura. Asimismo, como parte de la programación se presentó con éxito la segunda función de “Carmen”, considerada una de las óperas más reconocidas de todos los tiempos, a cargo de la Compañía de Ópera de Saltillo y la Orquesta Filarmónica del Desierto.

El espectáculo se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con Alejandro Reyes Valdés como director concertador y Rennier Piñero como director escénico. La programación del FINA 2026 continúa también con el Taller de Poesía y Escritura Aplicada al Rap, impartido por Bizor Azufre en el Centro Comunitario Mirasierra, donde participan adolescentes y jóvenes interesados en el rap y la cultura hip hop.

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