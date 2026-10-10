Eligen a Eduardo Cárdenas como el nuevo presidente de Canirac Saltillo
+ Seguir en Seguir en Google
/
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El empresario asumirá el cargo en febrero de 2027 para un periodo de un año con posibilidad de reelección
El empresario Eduardo Cárdenas Cantú fue electo como nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Saltillo.
Cárdenas asumirá el cargo para el periodo 2027, que tendrá una duración de un año con posibilidad de reelección. De acuerdo con declaraciones del actual presidente, Isidoro García Reyes, a medios locales en agosto de este año, se espera que el cambio de dirigencia se efectúe en febrero de 2027.
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-suspenden-gin-joe-y-sayulita-durante-operativo-en-bares-y-cantinas-AD24052301
El nuevo presidente proviene de una familia de restauranteros: su padre, Braulio, y su madre, Lilia, fundaron El Principal en 1959. Eduardo fundó El Chivatito; su hermano Juan Ramón es dueño de Don Artemio, y su hermano Braulio está al frente de El Principal.