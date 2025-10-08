En México faltan viviendas, no casas, afirma Carla Escoffié desde Saltillo

Durante su visita a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, la abogada y especialista en derecho constitucional Carla Escoffié señaló que en México el debate sobre el acceso a la vivienda se ha confundido con la simple producción de casas.

“La casa es una estructura; la vivienda es un proceso”, dijo al explicar que habitar implica una relación social y cultural con el espacio. “Lo que urge atender es la demanda de vivienda, no de casas”.

La autora de “Anarquismo Jurídico” subrayó que el modelo urbano actual privilegia la construcción física, sin garantizar las condiciones necesarias para vivir con dignidad. En ese sentido, afirmó que el derecho a la vivienda debe entenderse más allá del plano arquitectónico o del número de edificaciones.

Escoffié también reflexionó sobre el uso del término “regular” en el ámbito jurídico y urbano. Aseguró que no se trata solo de crear leyes, sino de definir qué se regula y para qué.

“A veces se habla de falta de regulación o de exceso de regulación, como si fuera cuestión de cantidad, cuando el problema suele ser la aplicación o el sentido de esas normas”, dijo.

Vivienda, ciudad y territorio como un mismo hábitat

Para la especialista, separar estos conceptos impide entender los problemas urbanos de forma integral. “No es posible hablar de vivienda sin hablar de ciudad, ni de ciudad sin hablar de territorio. Todo forma parte del mismo ecosistema”, mencionó.

Escoffié planteó que el término “vivienda digna” ha sido interpretado como un modelo universal, mientras que la noción de “vivienda adecuada” reconoce los contextos y necesidades de cada persona.

“Lo que es adecuado para un estudiante foráneo puede no serlo para una familia o una persona mayor”, ejemplificó.