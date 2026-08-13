Escuela de Danza del Estado de Coahuila, celebra 25 años de formar talentos

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Saltillo
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    Escuela de Danza del Estado de Coahuila, celebra 25 años de formar talentos
    Esther Quintana, titular de Cultura en el Estado, describió a la EDEC como un espacio donde se descubren vocaciones y desarrollan talentos. CORTESÍA

La institución conmemora su trayectoria con una gala, actividades especializadas y nuevos proyectos para impulsar a las futuras generaciones

Con 25 años dedicados a la formación artística, la disciplina y la expresión, la Escuela de Danza del Estado de Coahuila (EDEC) conmemora un cuarto de siglo como semillero de talentos y referente en la enseñanza de la danza clásica en la entidad.

A lo largo de este periodo, la institución ha acompañado a niñas, niños y jóvenes en el desarrollo de sus capacidades, al proporcionarles herramientas técnicas y artísticas para construir una trayectoria en la danza, además de fomentar valores como la constancia, sensibilidad, convivencia y confianza.

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La preparación va más allá de las aulas. Mediante presentaciones en distintos espacios y municipios de Coahuila, los estudiantes han adquirido experiencia escénica y la posibilidad de presentarse ante públicos diversos.

Los resultados también se reflejan en sus egresados. Durante estos 25 años, la EDEC ha formado bailarines que actualmente integran compañías en México y otros países, así como docentes que han creado academias con resultados destacados.

Asimismo, alumnos y alumnas han sido canalizados hacia instituciones de reconocido prestigio en Estados Unidos, Canadá y diferentes estados del país. La escuela también ha obtenido reconocimientos en concursos nacionales e internacionales y ha establecido intercambios académicos con instituciones privadas y escuelas pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

NUEVAS GENERACIONES MANTIENEN VIGENTE EL SEMILLERO

El trabajo de la EDEC continúa reflejándose en sus nuevas generaciones. Actualmente, estudiantes y jóvenes vinculados con la institución participan en proyectos de formación y proyección artística.

Entre ellos se encuentra Fernando Gaspar, repositor de la puesta en escena Don Quijote y entrenador de los alumnos que participarán en el concurso Youth America Grand Prix (YAGP 2026).

También destacan Abril Martínez Rodríguez, alumna de octavo grado y becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), en la categoría Nuevas Generaciones Creativas; Mateo Molina Martínez, estudiante de cuarto grado que participará en el próximo YAGP 2026, y Galia Loretta Peña Valdez, alumna de octavo grado que también competirá en este certamen internacional.

A esta generación se suma Victoria Nicolle Peña Valdez, quien continúa su formación en la Escuela Nacional del Ballet de Canadá, como muestra de las oportunidades que puede alcanzar el talento formado en Coahuila.

La secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, destacó que la celebración representa el reconocimiento a las generaciones de estudiantes, docentes, directivos y familias que han contribuido al desarrollo de la institución.

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La EDEC ha impulsado a alumnos que actualmente continúan su preparación en instituciones de México y el extranjero. CORTESÍA

“Celebrar 25 años de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila es celebrar 25 años de sembrar talento, disciplina y amor por el arte”, señaló.

Quintana Salinas agregó que la EDEC representa un espacio donde se descubren vocaciones, se forman artistas y se construyen proyectos que pueden trascender las fronteras del estado.

También reconoció a quienes han formado parte de la historia de la institución y aseguró que la Secretaría de Cultura continuará impulsando espacios de formación y desarrollo para niñas, niños y jóvenes.

PREPARAN GALA POR EL CUARTO DE SIGLO

Como parte de las actividades conmemorativas, la EDEC realizará la Gala de XXV Aniversario el 19 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”.

El programa incluirá Obertura, Effacer, una coreografía con niñas y niños de preballet y los pas de deux de Sylvia, Flamas de París y La Bella Durmiente.

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La presentación concluirá con la Suite del ballet Don Quijote, montaje a cargo de Fernando Gaspar.

La celebración también contempla actividades de formación especializada, entre ellas un curso intensivo de Progressing Ballet Technique (PBT), enfocado en fortalecer la alineación corporal, conciencia del movimiento, fuerza, estabilidad, coordinación y rendimiento en la danza clásica.

Durante agosto continuarán además las audiciones para niñas y niños de 6 a 12 años interesados en iniciar su formación dancística.

Como parte del programa previo al aniversario, la EDEC ofrecerá presentaciones en la Casa del Artesano los días 5 y 6 de septiembre, a las 18:00 horas, con acceso abierto al público.

La Secretaría de Cultura reiteró su compromiso de fortalecer la formación artística de las nuevas generaciones para ampliar las oportunidades de desarrollo cultural en Coahuila.

A 25 años de su creación, la Escuela de Danza del Estado de Coahuila mantiene su objetivo de formar bailarines, detectar nuevos talentos y convertir la disciplina, el esfuerzo y la pasión por el arte en oportunidades de desarrollo para las futuras generaciones.

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