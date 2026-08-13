Facultad de Arquitectura de la UAdeC celebrará 60 años con agenda académica y cultural

En rueda de prensa, el director del plantel, Jesús Alberto Padilla Garza; la coordinadora de Vinculación, Laura San Luis; el integrante de la Rondalla FARQ, Antulio Muñoz; el presidente de la Sociedad de Alumnos, Francisco Sánchez, y la presidenta de Lobos en Acción, Daniela Brehemer, dieron a conocer parte del programa.

La Facultad de Arquitectura Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) prepara una amplia agenda de actividades para conmemorar seis décadas de trayectoria, formación profesional y aportaciones al desarrollo de la arquitectura en la región.

Los organizadores señalaron que las actividades tienen como propósito fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y el orgullo de la comunidad universitaria, por lo que convocaron a estudiantes, egresados, docentes, personal administrativo y público en general a participar.

El programa arrancará con el Magno Concierto de la Rondalla FARQ, previsto para el 20 de agosto, a las 20:00 horas, en el Paraninfo del Ateneo Fuente. La presentación tendrá un significado especial debido a que la agrupación también celebra 46 años de trayectoria y se ha consolidado como uno de los referentes de la tradición de la Facultad.

El concierto estará dirigido al público en general, especialmente a quienes disfrutan de la música romántica y de rondalla. El acceso tendrá un costo de 100 pesos y los boletos podrán adquirirse en taquilla el día del evento o en la Secretaría Administrativa de la Facultad de Arquitectura, en el Campus Arteaga.

ENCUENTRO DE GENERACIONES Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Los festejos continuarán con la tradicional Semana de Arquitectura, programada del 7 al 11 de septiembre en las instalaciones del plantel, con actividades para los turnos matutino y vespertino.

El horario matutino será de 10:00 a 13:00 horas, mientras que el vespertino se desarrollará de 15:45 a 18:00 horas. Durante la semana se realizarán conferencias, talleres, cursos, exposiciones y otras actividades académicas y culturales.

También se contemplan Las Mañanitas con mariachi y pastel en ambos turnos. La programación detallada será difundida a través de las plataformas oficiales de la Facultad.

El 12 de septiembre se llevará a cabo la Gala de Generaciones FARQ en el Museo del Desierto, uno de los actos centrales del aniversario, cuyo objetivo será reunir al mayor número posible de egresados para recordar distintas etapas de la institución, desde sus inicios en Camporredondo hasta su consolidación en el Campus Arteaga.

La gala tendrá código de vestimenta formal y comenzará a las 19:30 horas con una recepción en la Terraza Nude, donde habrá un rompehielos, ambientación musical, el Muro del Legado FARQ y una fotografía oficial por generaciones.